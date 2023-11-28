Отправлено: - 13:12

о снижении стажа для категории D1 с 3 лет до 1 года, - предложил Панасенко. - Потому что надо поднимать престиж этой профессии. Я могу сказать, что практически 80% водителей - это люди пенсионного или предпенсионного возраста.

Цитата:Че то тут не так. Не видно связи и логики.Нее так вы не решите проблему кадров. Она решается через кошелёк.