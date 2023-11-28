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≡ В каких школах Костанайской области появится интернет от Илона Маска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48073
В каких школах Костанайской области появится интернет от Илона Маска
Отправлено: 28.11.23 - 23:01
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Из 2000 школ по всему Казахстану, где планируют решить проблему плохого интернета с помощи сети Starlink, 181 расположена в нашей области. Список не окончательный и может быть скорректирован, отметили в Министерстве цифрового развития.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5229
В каких школах Костанайской области появится интернет от Илона Маска
Отправлено: 28.11.23 - 23:01
#1
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Цитата://Стоимость будет определена по итогам отработки всех технических решений.//

Схема будет такая: - Мусин и К определят ( поэтому так долго думают про цену) некую фирму "прокладку"( по аналогии с так называемыми операторами электроэнергии) , назовут её типа "оператор" для заключения договоров по установке Старлинк. Дальше всё по налаженной схеме, типа оператор РОП, - и потекли денежки рекой.
А, слова Мусина про законодательную базу, несовершенство тех.условии, строптивость олигархов от интернета - развод для лохов и бла-бла для президента.

[Исправлено: ACROS, 28.11.2023 - 23:08]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3489
В каких школах Костанайской области появится интернет от Илона Маска
Отправлено: 29.11.23 - 09:03
#2
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Цитата:
ACROS:
некую фирму "прокладку"

А там по закону другой схемы нет. Министерство не будет напрямую ничего закупать. Что касается строптивости олигархов от интернета, то они даже в Кунае вышку ставить не хотят, вроде Казахтелеком напрягли(это не точно), а Билайн отказал. Что уж говорить о глубинке
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3489
В каких школах Костанайской области появится интернет от Илона Маска
Отправлено: 29.11.23 - 09:07
#3
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Кроме того я так понимаю(поправьте меня, если не прав) это такая спутниковая тарелка , только вместо телевидения интернет. И будет она раздавать его только тому потребителю у которого тарелка т.е. школе. Остальным придётся ждать пока оптиковолоконный кабель кинут или для себя старлинк в личное владение покупать.
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