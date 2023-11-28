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В каких школах Костанайской области появится интернет от Илона Маска
В каких школах Костанайской области появится интернет от Илона Маска
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