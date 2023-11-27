Отправлено: - 16:43

Дантист:

А в чем проблема, любая водная лаборатория (например на ТЭЦ и др.) на раз-два определяет какая это вода.

Ильяс:

Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество. За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.

Цитата:Не определят.Пока вода пройдет через почву, наберётся разного - талые и дождевые от питьевой не отличишь...Цитата:ТЭЦ не приспособлена для сжигания твердого топлива.Проект очистки канализационных вод уже был и даже реализован был частично, но развал не дал завершить строительство. При Шукееве все разобрали и вывезли куда-то. Очистка предполагалась стандартная и проверенная временем - сначала от твердых веществ, затем станция биологической очистки (СБО). Такая очистка есть в городах области (Рудный или Лисаковск) и всё работает.Сточные воды тубдиспансера или инфекционных отделений больниц обеззараживаются, если баба Маня сыпанёт в колодец ведро хлорной извести.На Вонючке, куда сбрасывается канашка есть только отстойники для осаждения твердых веществ, а дальше... Дальше стоят рыбаки - владельцы озера... Рыбу из Вонючки ловить можно, но потом предусмотрено "на корм скоту и производство костной муки".Всем понятно, что канализационные очистные сооружения КОС) лягут на широкие плечи населения?