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≡ «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48073
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 21.11.23 - 11:02
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Акция стартовала 16 ноября и продлится до 6 декабря включительно. После этой даты письма приниматься не будут. 7 декабря комиссия отберет 12 самых теплых и душевных писем и опубликует их. Критерии отбора простые.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13616
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 21.11.23 - 11:02
#1
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Дедушка Мороз, я с самого детства в тебя верю. Помнишь ты мне в детстве подарил машинку? Вот опять обращаюсь к тебе.))
Подари мне на новый год новую добрую жену. Старая уже сломалась)
О себе коротко: Не курю. Алко редко, но метко. Работящий. Жильём обеспечен. Стираю сам, посуду мой сам, кушать готовлю вкусно, гости в восторге!) :lol: :oops:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2838
Re: «Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную...
Отправлено: 29.11.23 - 00:10
#2
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Цитата:
Vit:
Подари мне на новый год новую добрую жену. Старая уже сломалась)

:lol: 8-)
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3489
«Письмо Деду Морозу» - «НГ» запускает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 29.11.23 - 08:58
#3
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Представляю ответ Деда Мороза. "Новую не проблема, а вот с добрыми дефицит" 8-)
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