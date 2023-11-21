Отправлено: - 11:02

Дедушка Мороз, я с самого детства в тебя верю. Помнишь ты мне в детстве подарил машинку? Вот опять обращаюсь к тебе.))Подари мне на новый год новую добрую жену. Старая уже сломалась)О себе коротко: Не курю. Алко редко, но метко. Работящий. Жильём обеспечен. Стираю сам, посуду мой сам, кушать готовлю вкусно, гости в восторге!)