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≡ Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48072
Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 09:44
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В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили серии государственных регистрационных знаков транспортных средств, которые были исключены, поскольку их чтение и произношение "чуждо культуре речи".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1511
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 19:18
#15
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Названы запрещенные номера для авто в Казахстане

Источник: [/quote

Буквенные знаки номерных знаков подпадающие под запрет есть в любом государстве.. и кому это надо было акцентировать именно в Казахстане? Журналющки...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3691
Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 19:23
#16
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Цитата:
Vit:
бизнесмены начали пользоватся моим именем)


Вспомнила: когда-то ты имел ник Vital:-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
675
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 21:05
#17
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......вот в германии с KZ вообще не увидишь...РК да а вот с другой даже не выдадут...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5227
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 23:14
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
то бишь они с Путиным на одной волне


Дипработники и муллы с попами - при Союзе автоматически были "клиентами" КГБ.
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