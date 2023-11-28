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≡ Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику гражданского журналиста "НГ" отреагировал аким Аулиекольского района?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48072
Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику гражданского журналиста "НГ" отреагировал аким Аулиекольского района?
Отправлено: 28.11.23 - 19:13
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- Я заверяю вас, что работы по школе будут завершены в срок, в сентябре 2024 года наши дети в Кушмуруне пойдут в новую школу с государственным языком обучения, - сказал Таукенов. - По линии "Самрук-Казына" идет корректировка существующего проекта.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
571
Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику гражданского журналиста "НГ" отреагировал аким Аулиекольского района?
Отправлено: 28.11.23 - 19:13
#1
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Мне кажется что он, как минимум, не компетентен!

[Исправлено: Кушмурунец23, 28.11.2023 - 22:23]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3486
Re: Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику...
Отправлено: 28.11.23 - 19:48
#2
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Ну вот опять! Георгий не позорьте своего учителя русского языка. Вода обычно стекает, но никак не стикает. Я сначала даже не понял о чём речь.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
674
Re: Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику...
Отправлено: 28.11.23 - 20:56
#3
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.....в начале 90х я работал в СМП 731 в Кушмуруне был филиал и меня часто посылали туда в командировку,леднее что строили это пятиэтажный многоквартирный дом который как говорят уже разобрали.Так средств в лихие 90е на ремонт дорог небыло так местные власти нашли выход,дорожники ямочный ремонт производили очень просто брали кирпичь Б.У.и закалачивали его в ямы а где небыло асфальту засыпали углём.Белаз угля привезут сколько за зиму вытопят а что осталось разгребут и ямы засыпят,правда сЯгодня не угля не разреза Озёрный нету....жаль... :-( :-( :-(
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1967
Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику гражданского журналиста "НГ" отреагировал аким Аулиекольского района?
Отправлено: 28.11.23 - 21:03
#4
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Цитата:
saba:
Вода обычно стекает, но никак не стикает.

Исправил. Спасибо
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5227
Re: Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику...
Отправлено: 28.11.23 - 22:34
#5
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Цитата:
Кушмурунец23:
кажется что он минимум не некомпетентен!


Вы про акима, или Говорова?

Если про акима, то у вас есть ещё одно, ТРЕТЬЕ, его ПРИШЕСТВИЕ на районный трон, если конечно вы его выберете, на третий раз вы его очень внимательно рассмотрите и вынесете окончательное решение, насчёт его ПРОФПРИГОДНОСТИ.

А, если про Георгия:- то нет пределу совершенства.
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