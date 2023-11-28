Отправлено: - 20:56

.....в начале 90х я работал в СМП 731 в Кушмуруне был филиал и меня часто посылали туда в командировку,леднее что строили это пятиэтажный многоквартирный дом который как говорят уже разобрали.Так средств в лихие 90е на ремонт дорог небыло так местные власти нашли выход,дорожники ямочный ремонт производили очень просто брали кирпичь Б.У.и закалачивали его в ямы а где небыло асфальту засыпали углём.Белаз угля привезут сколько за зиму вытопят а что осталось разгребут и ямы засыпят,правда сЯгодня не угля не разреза Озёрный нету....жаль...