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Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику гражданского журналиста "НГ" отреагировал аким Аулиекольского района?
Про затопленный котлован и разбитые дороги - Как на критику гражданского журналиста "НГ" отреагировал аким Аулиекольского района?
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