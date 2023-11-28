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≡ Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП «КТЭК» обсудили в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48072
Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП «КТЭК» обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 28.11.23 - 20:35
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- Обязательно учтите, сможем ли мы потянуть по теплу новые дома, - сказал аким Костаная. - Нужно сразу проектировать дополнительную газовую котельную, потому что мощности добавляются, жители будут добавляться тоже.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
475
Re: Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП...
Отправлено: 28.11.23 - 20:35
#1
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2,4 миллиарда на 1% от 249 км теплосетей или 2,49 км = 1 миллиард на 1 км труб, нехило. На полную замену 248 миллиардов тенге. Пока Щеглова не посадят, а Аскар Бекпаганбетов должен его посадить, ничего не изменится.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1511
Re: Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП...
Отправлено: 28.11.23 - 21:13
#2
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Цитата:
По словам Виктора Шмыглова, подрядчик дал 3 года гарантии на новую теплотрассу.

Источник:

На свою работу или материал?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
674
Re: Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП...
Отправлено: 28.11.23 - 21:47
#3
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.....я не знаю как сейчас но в аропорт шла воздушка....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5227
Re: Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП...
Отправлено: 28.11.23 - 22:44
#4
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Цитата://Микрорайон новый, но трубы там сгнили, можно сказать. Понятно, грунтовые воды там, агрессивная среда..//

Поверху нельзя пустить трубы: - сэкономили бы деньги налогоплательщиков, на почти ежегодную замену теплотрассы или так привычней: - тендер, гос.закупки, откаты, гарантии,???
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