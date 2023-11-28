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Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП «КТЭК» обсудили в акимате Костаная
Высотная застройка и износ теплосетей - Проблемы и планы ГКП «КТЭК» обсудили в акимате Костаная
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