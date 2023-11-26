Отправлено: - 23:24

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111: Просто меня продолжают удивлять какие то гнусные люди,



Меня такие люди ещё больше поражают. И не угомонятся же, всё пишут бред тут всякий и пишут. Лекарств от них просто нет

Цитата:Там где споры ведут оппонентыИ где можно комменты писатьВредоносные все элементыПургомётами принято зватьУ нас тоже сидит пургомётчикИ пургу во всех темах метётТра-та-та говорит пургомётчик,Тра-та-та говорит пургомет!(Форумная тачанка. Эдуард Суровый)