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≡ ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48070
ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 27.11.23 - 18:49
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- Почему у нас дороги приходят в негодность? Любой строитель вам скажет - потому что нет ливневок. Вода у нас находится на дорожном полотне, на дороге, на тротуарах - никуда не уходит, - подчеркнул аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
473
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 27.11.23 - 18:49
#1
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Дренажную систему Кустаная разработали ещё в СССР, вода самотёком должна была идти с вокзала до Чехова, дальше должны стоять насосы для перекачки дальше до Свердлова и там самотёком в Тобол.

Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество.

За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1145
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 27.11.23 - 20:52
#2
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А в чем проблема, любая водная лаборатория (например на ТЭЦ и др.) на раз-два определяет какая это вода.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4413
Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...
Отправлено: 28.11.23 - 16:43
#3
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Цитата:
Дантист:
А в чем проблема, любая водная лаборатория (например на ТЭЦ и др.) на раз-два определяет какая это вода.

Не определят.
Пока вода пройдет через почву, наберётся разного - талые и дождевые от питьевой не отличишь...

Цитата:
Ильяс:
Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество. За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.

ТЭЦ не приспособлена для сжигания твердого топлива.

Проект очистки канализационных вод уже был и даже реализован был частично, но развал не дал завершить строительство. При Шукееве все разобрали и вывезли куда-то. Очистка предполагалась стандартная и проверенная временем - сначала от твердых веществ, затем станция биологической очистки (СБО). Такая очистка есть в городах области (Рудный или Лисаковск) и всё работает.
Сточные воды тубдиспансера или инфекционных отделений больниц обеззараживаются, если баба Маня сыпанёт в колодец ведро хлорной извести.
На Вонючке, куда сбрасывается канашка есть только отстойники для осаждения твердых веществ, а дальше... Дальше стоят рыбаки - владельцы озера... Рыбу из Вонючки ловить можно, но потом предусмотрено "на корм скоту и производство костной муки".
Всем понятно, что канализационные очистные сооружения КОС) лягут на широкие плечи населения?
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