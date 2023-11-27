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≡ Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48070
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:02
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Обращаюсь к вам, по следующему вопросу: Костанайская область граничит с Челябинской областью Российской Федерации. Областные центры разделяют 320 км и 2 пограничных перехода. Пассажиропоток между двумя городами очень большой, но кроме автобусного сообщения и частных перевозчиков, перевозящих пассажиров по трассе между двумя городами, отсутствует железнодорожное и авиасообщение.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
516
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 22:44
#30
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я за поезд однозначно. причин много. В любом случае должна быть какая то альтернатива. Маршрутки действительно опасный транспорт. Сколько ездил всегда водители держат скорость около 140 км в час. Да еще совершают рискованные обгоны по встречке. А дорога очень загружена. Замечания на такой стиль езды водителям по барабану. Вот сейчас часты закрытия трасс по причине гололеда и переметов. Железная дорога была бы очень кстати. Пусть не каждый день а хотя бы через день и то уже веселее было бы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34025
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 22:56
#31
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Цитата:
рихард:
за поезд однозначно. причин много. В любом случае должна быть какая то альтернатива. Маршрутки действительно опасный транспорт. Сколько ездил всегда водители держат скорость около 140 км в час.

Подашь петицию?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
473
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 23:30
#32
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Петицию я сам подам, хотел уточнить у читателей, что ещё нужно добавить в петицию.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1115
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 23:51
#33
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РЖД это будет неинтересно. И будет судьба поездов дальнего следования из РК, которые раньше ездили по РФ. Вагоны были видны издалека. А внутри как на машине времени - минус лет 30 назад.
Да и вообще, нечего ездить в страну-агрессор, правильно, Марик? Ехайте к братьям, в Украину
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13615
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 08:38
#34
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Цитата:
Ильяс:
Петицию я сам подам, хотел уточнить у читателей, что ещё нужно добавить в петицию

Добавьте обезательно пункт что б был вагон- ресторан с холодным пивом и креветками)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
655
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 09:16
#35
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Цитата:
что ещё нужно добавить в петицию.


Может тогда сделать маршрут чуть обширнее? Костанай-Челябинск-Екатеринбург например
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13615
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 09:21
#36
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Цитата:
vofkakst:
сделать маршрут чуть обширнее? Костанай-Челябинск-Екатеринбург например

Ещё добавить с Еката на Пермь , у меня там родственики живут. И потом на Москву. Можно продлить ещё до Питера. Ух красивый город. Думаю кустанайцы туда поедут с удовольствием ;-)

[Исправлено: Vit, 28.11.2023 - 08:22]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3485
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 15:43
#37
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Когда дочь училась в Челябинске, я всегда старался поездом отправить, так спокойнее. Но из за того что поезд международный стоил билет очень дорого тогда.Маршрутка стоила 5тыс. тенге, а плацкарт больше десяти. Лет 5 или 6 назад это было,может больше, тогда уже вагоны были практически пустые, а потом и вовсе убрали. Там как то машахатили, брали билет до Троицка, потом от Троицка до Челябинска, но я этим не занимался, видимо было дешевле.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4713
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 16:25
#38
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Цитата:
Мишаня:
РЖД это будет неинтересно. И будет судьба поездов дальнего следования из РК, которые раньше ездили по РФ. Вагоны были видны издалека. А внутри как на машине времени - минус лет 30 назад.


Мишаня вас ранее всегда в пример приводил, что мол самый адекватный россиянин, как будто подменили. Ранее сами же говорили, что пока мир голой попой пугаем, а они нас не воспринимают.

Выше "грамотеи" про сапсаны, стрижи и ласточки отметили. Серому Волку отмечал ранее, все разработки проклятого Запада. Сапсаны производили Германия и предоставляли в Россию, менее двух десятков. После агрессии в Украине ввели санкции в отношении РЖД, техническое обслуживание, запчасти не предоставляют. Стрижи испанцы производили, аналогично санкции ввели, даже с ними судились, своим судом вынесли решения, при этом согласно договоров, споры должны разрешаться в международных судах. Следует отметить, что Сапсаны. с немецким качеством производства будут ездить лет 30, в эксплуатации более 10 лет. Санкции никто снимать не собирается, получится как с самолетами. Ласточки разработка немцев, по лицензии производят на Урале.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2023 - 16:26]
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