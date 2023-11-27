Отправлено: - 16:25

Мишаня:

РЖД это будет неинтересно. И будет судьба поездов дальнего следования из РК, которые раньше ездили по РФ. Вагоны были видны издалека. А внутри как на машине времени - минус лет 30 назад.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2023 - 16:26]

Цитата:Мишаня вас ранее всегда в пример приводил, что мол самый адекватный россиянин, как будто подменили. Ранее сами же говорили, что пока мир голой попой пугаем, а они нас не воспринимают.Выше "грамотеи" про сапсаны, стрижи и ласточки отметили. Серому Волку отмечал ранее, все разработки проклятого Запада. Сапсаны производили Германия и предоставляли в Россию, менее двух десятков. После агрессии в Украине ввели санкции в отношении РЖД, техническое обслуживание, запчасти не предоставляют. Стрижи испанцы производили, аналогично санкции ввели, даже с ними судились, своим судом вынесли решения, при этом согласно договоров, споры должны разрешаться в международных судах. Следует отметить, что Сапсаны. с немецким качеством производства будут ездить лет 30, в эксплуатации более 10 лет. Санкции никто снимать не собирается, получится как с самолетами. Ласточки разработка немцев, по лицензии производят на Урале.