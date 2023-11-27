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Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48070
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:02
Обращаюсь к вам, по следующему вопросу: Костанайская область граничит с Челябинской областью Российской Федерации. Областные центры разделяют 320 км и 2 пограничных перехода. Пассажиропоток между двумя городами очень большой, но кроме автобусного сообщения и частных перевозчиков, перевозящих пассажиров по трассе между двумя городами, отсутствует железнодорожное и авиасообщение.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 516
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 22:44
я за поезд однозначно. причин много. В любом случае должна быть какая то альтернатива. Маршрутки действительно опасный транспорт. Сколько ездил всегда водители держат скорость около 140 км в час. Да еще совершают рискованные обгоны по встречке. А дорога очень загружена. Замечания на такой стиль езды водителям по барабану. Вот сейчас часты закрытия трасс по причине гололеда и переметов. Железная дорога была бы очень кстати. Пусть не каждый день а хотя бы через день и то уже веселее было бы.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34025
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 22:56
Цитата:
Подашь петицию?
рихард:
за поезд однозначно. причин много. В любом случае должна быть какая то альтернатива. Маршрутки действительно опасный транспорт. Сколько ездил всегда водители держат скорость около 140 км в час.
за поезд однозначно. причин много. В любом случае должна быть какая то альтернатива. Маршрутки действительно опасный транспорт. Сколько ездил всегда водители держат скорость около 140 км в час.
Подашь петицию?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 473
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 23:30
Петицию я сам подам, хотел уточнить у читателей, что ещё нужно добавить в петицию.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1115
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 23:51
РЖД это будет неинтересно. И будет судьба поездов дальнего следования из РК, которые раньше ездили по РФ. Вагоны были видны издалека. А внутри как на машине времени - минус лет 30 назад.
Да и вообще, нечего ездить в страну-агрессор, правильно, Марик? Ехайте к братьям, в Украину
Да и вообще, нечего ездить в страну-агрессор, правильно, Марик? Ехайте к братьям, в Украину
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 08:38
Цитата:
Добавьте обезательно пункт что б был вагон- ресторан с холодным пивом и креветками)
Ильяс:
Петицию я сам подам, хотел уточнить у читателей, что ещё нужно добавить в петицию
Петицию я сам подам, хотел уточнить у читателей, что ещё нужно добавить в петицию
Добавьте обезательно пункт что б был вагон- ресторан с холодным пивом и креветками)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 655
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 09:16
Цитата:
Может тогда сделать маршрут чуть обширнее? Костанай-Челябинск-Екатеринбург например
что ещё нужно добавить в петицию.
Может тогда сделать маршрут чуть обширнее? Костанай-Челябинск-Екатеринбург например
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 09:21
Цитата:
Ещё добавить с Еката на Пермь , у меня там родственики живут. И потом на Москву. Можно продлить ещё до Питера. Ух красивый город. Думаю кустанайцы туда поедут с удовольствием
[Исправлено: Vit, 28.11.2023 - 08:22]
vofkakst:
сделать маршрут чуть обширнее? Костанай-Челябинск-Екатеринбург например
сделать маршрут чуть обширнее? Костанай-Челябинск-Екатеринбург например
Ещё добавить с Еката на Пермь , у меня там родственики живут. И потом на Москву. Можно продлить ещё до Питера. Ух красивый город. Думаю кустанайцы туда поедут с удовольствием
[Исправлено: Vit, 28.11.2023 - 08:22]
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3485
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 15:43
Когда дочь училась в Челябинске, я всегда старался поездом отправить, так спокойнее. Но из за того что поезд международный стоил билет очень дорого тогда.Маршрутка стоила 5тыс. тенге, а плацкарт больше десяти. Лет 5 или 6 назад это было,может больше, тогда уже вагоны были практически пустые, а потом и вовсе убрали. Там как то машахатили, брали билет до Троицка, потом от Троицка до Челябинска, но я этим не занимался, видимо было дешевле.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4713
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 28.11.23 - 16:25
Цитата:
Мишаня вас ранее всегда в пример приводил, что мол самый адекватный россиянин, как будто подменили. Ранее сами же говорили, что пока мир голой попой пугаем, а они нас не воспринимают.
Выше "грамотеи" про сапсаны, стрижи и ласточки отметили. Серому Волку отмечал ранее, все разработки проклятого Запада. Сапсаны производили Германия и предоставляли в Россию, менее двух десятков. После агрессии в Украине ввели санкции в отношении РЖД, техническое обслуживание, запчасти не предоставляют. Стрижи испанцы производили, аналогично санкции ввели, даже с ними судились, своим судом вынесли решения, при этом согласно договоров, споры должны разрешаться в международных судах. Следует отметить, что Сапсаны. с немецким качеством производства будут ездить лет 30, в эксплуатации более 10 лет. Санкции никто снимать не собирается, получится как с самолетами. Ласточки разработка немцев, по лицензии производят на Урале.
[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2023 - 16:26]
Мишаня:
РЖД это будет неинтересно. И будет судьба поездов дальнего следования из РК, которые раньше ездили по РФ. Вагоны были видны издалека. А внутри как на машине времени - минус лет 30 назад.
РЖД это будет неинтересно. И будет судьба поездов дальнего следования из РК, которые раньше ездили по РФ. Вагоны были видны издалека. А внутри как на машине времени - минус лет 30 назад.
Мишаня вас ранее всегда в пример приводил, что мол самый адекватный россиянин, как будто подменили. Ранее сами же говорили, что пока мир голой попой пугаем, а они нас не воспринимают.
Выше "грамотеи" про сапсаны, стрижи и ласточки отметили. Серому Волку отмечал ранее, все разработки проклятого Запада. Сапсаны производили Германия и предоставляли в Россию, менее двух десятков. После агрессии в Украине ввели санкции в отношении РЖД, техническое обслуживание, запчасти не предоставляют. Стрижи испанцы производили, аналогично санкции ввели, даже с ними судились, своим судом вынесли решения, при этом согласно договоров, споры должны разрешаться в международных судах. Следует отметить, что Сапсаны. с немецким качеством производства будут ездить лет 30, в эксплуатации более 10 лет. Санкции никто снимать не собирается, получится как с самолетами. Ласточки разработка немцев, по лицензии производят на Урале.
[Исправлено: Kairat stayer, 28.11.2023 - 16:26]
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