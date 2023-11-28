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Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
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