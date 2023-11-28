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≡ Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48069
Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как соединить автобусным сообщением села в Костанайской области, спросили министра транспорта РК
Отправлено: 28.11.23 - 13:12
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Только 46% сел Костанайской области имеют автобусное сообщение с областным центром. Ситуацию "НГ" прокомментировал министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ, отметив, что можно рассмотреть субсидирование этих маршрутов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13614
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 13:12
#1
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Цитата:
о снижении стажа для категории D1 с 3 лет до 1 года, - предложил Панасенко. - Потому что надо поднимать престиж этой профессии. Я могу сказать, что практически 80% водителей - это люди пенсионного или предпенсионного возраста.

Че то тут не так. Не видно связи и логики.
Нее так вы не решите проблему кадров. Она решается через кошелёк.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
473
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 13:29
#2
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Деби́льность - самая слабая степень умственной отсталости. Так вот эти дебилы живут в своем мирке. И им невдомёк, что всё автобусное сообщение держалось на советских кадрах и БУшных автобусах из Европы. И то что не только отрасль необходимо реформировать, но и оптимизировать сёла, для компактного проживания людей. Но дебилы, на то и дебилы...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34024
Re: Не хватает пассажиров, водителей и хороших дорог - Как...
Отправлено: 28.11.23 - 14:15
#3
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Панасенко уже не коп?
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