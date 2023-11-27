Отправлено: - 23:57

ACROS:

И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.

Цитата:Но завтра прилетел камешек в магистраль. И начало травить по капельке. А ты решил в паркинге поземном оставить, пока в Египете отдохнуть. Газ, он ведь не бенз, кучкой в низине лежит. И тут некто (тож с камнем) решил прикурить. Бах, и только окурки вокруг.