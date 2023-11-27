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С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48069
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 16:00
"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 516
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 16:00
очередной способ наезда на автомобилистов придумали.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1145
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 17:08
Сначала установщикам лицензии выдали, а теперь утверждают, что много нарушений не приведя ни одной цифры. Много это сколько? Обычное дело, ещё содрать хоть что-нибудь и хоть с кого нибудь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5217
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 17:58
Цитата://"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности.//
Казахское правительство, даже ж..у не хочет поднимать что бы заниматься своим делом, им легче написать типа "не пущать" и все дела. Проверьте все пункты по установке этого ГБО и если нет ЛИЦЕНЗИИ, о наложите штраф и закройте.
И этого не хотят делать: - им легче на законопослушных граждан действовать и лоббировать интересы нефтянных магнатов, потому что потребление бензина снизилось из-за перевода многих авто на автогаз.
Если я устанавливал ГБО на современном оборудовании и в официальном салоне и периодически во время прохождения очередного ТО, у меня в обязательном порядке проводят и ТО по обслуживанию этого ГБО с обязательной проверкой на предмет утечки газа в подающей магистрали с выдачей чека и талона.
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
Казахское правительство, даже ж..у не хочет поднимать что бы заниматься своим делом, им легче написать типа "не пущать" и все дела. Проверьте все пункты по установке этого ГБО и если нет ЛИЦЕНЗИИ, о наложите штраф и закройте.
И этого не хотят делать: - им легче на законопослушных граждан действовать и лоббировать интересы нефтянных магнатов, потому что потребление бензина снизилось из-за перевода многих авто на автогаз.
Если я устанавливал ГБО на современном оборудовании и в официальном салоне и периодически во время прохождения очередного ТО, у меня в обязательном порядке проводят и ТО по обслуживанию этого ГБО с обязательной проверкой на предмет утечки газа в подающей магистрали с выдачей чека и талона.
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1865
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 20:45
Цитата:
Не все так относятся к своей, а уж тем более к чужой безопасности.И это относится не только к установке и эксплуатации ГБО. Дома тоже не знаешь, что умники за стенкой творят.
ACROS:
Не все так относятся к своей, а уж тем более к чужой безопасности.И это относится не только к установке и эксплуатации ГБО. Дома тоже не знаешь, что умники за стенкой творят.
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 23:53
Цитата:
Если автомобилист на газе без мозгов, то только так.
рихард:
очередной способ наезда на автомобилистов придумали.
очередной способ наезда на автомобилистов придумали.
Если автомобилист на газе без мозгов, то только так.
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 23:57
Цитата:
Но завтра прилетел камешек в магистраль. И начало травить по капельке. А ты решил в паркинге поземном оставить, пока в Египете отдохнуть. Газ, он ведь не бенз, кучкой в низине лежит. И тут некто (тож с камнем) решил прикурить. Бах, и только окурки вокруг.
ACROS:
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
Но завтра прилетел камешек в магистраль. И начало травить по капельке. А ты решил в паркинге поземном оставить, пока в Египете отдохнуть. Газ, он ведь не бенз, кучкой в низине лежит. И тут некто (тож с камнем) решил прикурить. Бах, и только окурки вокруг.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3479
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 10:49
Казахстанское мышление!Из последних сил, поднапрягся, купил Лексус 570 за 120 миллионов и сразу переоборудовал на газ, потому что ездить ДОРОГО,
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3479
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 11:14
Акрос к Вам не относится! Мы то знаем у Вас потому крутая машина, что на ней удобно по полям ездить. Исключительно из этих соображений, а так бы по старой парторговской привычке пылили бы себе на Ниве, но исключительно на газу. К чёрту безопасность, да здравствует экология, спасём родную планету от выхлопных бензиновых паров!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1467
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 12:53
борются с дефицитом автогаза?
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