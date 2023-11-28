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≡ Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48069
Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 09:44
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В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили серии государственных регистрационных знаков транспортных средств, которые были исключены, поскольку их чтение и произношение "чуждо культуре речи".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3178
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 09:44
#1
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Если запрещен номер с буквами AM, то как быть с авто с армянскими номерами? А так вообще люблю подкалывать знакомого, который время бьёт себя в грудь, заявляя что он нагыз казак, потомок Чингисхана, но при этом ездит на авто с армянскими номерами. Спрашиваю его, почему же у тебя, гордого потмка Чингисхана, тогда на машине написано AM? И сразу спесь у чувака пропадает.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13614
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 09:45
#2
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Ха. Кто то по шапке получит за запрет слова USA)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3178
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 09:48
#3
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Цитата:

HAX, NAX
Значит можно комбинацию NAH можно?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3178
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 09:59
#4
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Цитата:
Vit:

Забивай себе комбинацю VIT пока её не признали матерной и не запретили.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3178
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 10:04
#5
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Запретили FBR,но ведь правильная абревиатура этой организации FBI. Агенты американской федеральной службы рассследований вздохнули спокойно. Они могут спокойно ездить в Казахстане на авто с обозначением своей организации ))
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3479
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 11:00
#6
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Цитата:
Vit:
Кто то по шапке получит за запрет слова USA)

Вит это ты всерьёз? Серьёзно же тебе мозги промыли. Интересно песню ещё не придумали типа "улица Мясоедовская", где во всём винили евреев? Интересно наш президент он агент ЦРУ или ФБР?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6481
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 11:39
#7
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Аблязов в одном из стримов говорил,что #2 в молодости учился МГУ на отделении международных отношений, а этих ребят автоматом зачисляют в агенты КГБ, то бишь они с Путиным на одной волне
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3479
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 11:45
#8
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Цитата:
юля елиссева:
правильная абревиатура этой организации FBI

Так ведь главное не как пишется, а как слышится. Аббревиатура BOQ любому англоязычному, да и русскоязычному не казахстанцу ничего не скажет
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3262
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 12:51
#9
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Если в КЗ этот номер не запрещен и выдается, значит меня не удалят.

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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1467
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 12:51
#10
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чем не угодили комбинации KZ и PK?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3479
Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане
Отправлено: 28.11.23 - 13:50
#11
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А я вот помню ехал за джипом с номером 666 ZLO, выходит такая комбинация разрешена? Хотя можно до абсурда с запретами дойти конечно, веселит, когда на крутой машине номера TAZ или VAZ
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