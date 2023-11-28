Re: Названы запрещенные номера для авто в Казахстане

Отправлено: - 09:44

Если запрещен номер с буквами AM, то как быть с авто с армянскими номерами? А так вообще люблю подкалывать знакомого, который время бьёт себя в грудь, заявляя что он нагыз казак, потомок Чингисхана, но при этом ездит на авто с армянскими номерами. Спрашиваю его, почему же у тебя, гордого потмка Чингисхана, тогда на машине написано AM? И сразу спесь у чувака пропадает.