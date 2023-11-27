Отправлено: - 15:58

Vit:

Тем более вы упомянули студентов. Они скажут : ну и скатертью им дорога, чемодан и вперёд валите из страны.

Цитата:По студентам, с каждым годом, всё меньше будет становится выпускников обучаюшихся в России. Неоднократно ранее отмечал, с приведением цифр, фактов и расчетов.Если лет шесть тому назад более 74 000 студентов, на всех курсах в учебных заведениях обучались в РФ, сейчас более 62 000. Последние в магистратуре и бакалавриате бесплатно обучаются. Чтобы поступить на общих основаниях нужны знания, конкурсный отбор. 62 000 студентов со всей страны, в разных городах учатся, в основном конечно с приграничных с РФ областей. Перемещения студентов периодические, в основном домой приежают на зимних и летних каникулах.