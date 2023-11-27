Re: ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы,...

Отправлено: - 18:49

Дренажную систему Кустаная разработали ещё в СССР, вода самотёком должна была идти с вокзала до Чехова, дальше должны стоять насосы для перекачки дальше до Свердлова и там самотёком в Тобол.



Для переработки фекалий, необходимо делать на площадках выпаривания жидкости, высушенные отходы сжигать на ТЭЦ, вырабатывая тепло и электричество.



За ловлю рыбы в фекальных водоемах, надо штрафовать и сажать на 15 суток.