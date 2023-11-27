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ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
ПЧСТР, ул. Спартака и хлорелла - Хронические проблемы, связанные с водой, обсудили в акимате Костаная
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