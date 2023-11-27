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≡ С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48067
С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 16:00
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"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности. К сожалению, иногда такие транспортные средства являются потенциально опасными для наших граждан", - отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
515
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 16:00
#1
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очередной способ наезда на автомобилистов придумали.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1145
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 17:08
#2
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Сначала установщикам лицензии выдали, а теперь утверждают, что много нарушений не приведя ни одной цифры. Много это сколько? Обычное дело, ещё содрать хоть что-нибудь и хоть с кого нибудь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5217
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 17:58
#3
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Цитата://"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности.//

Казахское правительство, даже ж..у не хочет поднимать что бы заниматься своим делом, им легче написать типа "не пущать" и все дела. Проверьте все пункты по установке этого ГБО и если нет ЛИЦЕНЗИИ, о наложите штраф и закройте.
И этого не хотят делать: - им легче на законопослушных граждан действовать и лоббировать интересы нефтянных магнатов, потому что потребление бензина снизилось из-за перевода многих авто на автогаз.
Если я устанавливал ГБО на современном оборудовании и в официальном салоне и периодически во время прохождения очередного ТО, у меня в обязательном порядке проводят и ТО по обслуживанию этого ГБО с обязательной проверкой на предмет утечки газа в подающей магистрали с выдачей чека и талона.
И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1865
Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане
Отправлено: 27.11.23 - 20:45
#4
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Цитата:
ACROS:

Не все так относятся к своей, а уж тем более к чужой безопасности.И это относится не только к установке и эксплуатации ГБО. Дома тоже не знаешь, что умники за стенкой творят.
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