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Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48067
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:02
Обращаюсь к вам, по следующему вопросу: Костанайская область граничит с Челябинской областью Российской Федерации. Областные центры разделяют 320 км и 2 пограничных перехода. Пассажиропоток между двумя городами очень большой, но кроме автобусного сообщения и частных перевозчиков, перевозящих пассажиров по трассе между двумя городами, отсутствует железнодорожное и авиасообщение.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4709
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 15:58
Цитата:
По студентам, с каждым годом, всё меньше будет становится выпускников обучаюшихся в России. Неоднократно ранее отмечал, с приведением цифр, фактов и расчетов.
Если лет шесть тому назад более 74 000 студентов, на всех курсах в учебных заведениях обучались в РФ, сейчас более 62 000. Последние в магистратуре и бакалавриате бесплатно обучаются. Чтобы поступить на общих основаниях нужны знания, конкурсный отбор. 62 000 студентов со всей страны, в разных городах учатся, в основном конечно с приграничных с РФ областей. Перемещения студентов периодические, в основном домой приежают на зимних и летних каникулах.
Vit:
Тем более вы упомянули студентов. Они скажут : ну и скатертью им дорога, чемодан и вперёд валите из страны.
Тем более вы упомянули студентов. Они скажут : ну и скатертью им дорога, чемодан и вперёд валите из страны.
По студентам, с каждым годом, всё меньше будет становится выпускников обучаюшихся в России. Неоднократно ранее отмечал, с приведением цифр, фактов и расчетов.
Если лет шесть тому назад более 74 000 студентов, на всех курсах в учебных заведениях обучались в РФ, сейчас более 62 000. Последние в магистратуре и бакалавриате бесплатно обучаются. Чтобы поступить на общих основаниях нужны знания, конкурсный отбор. 62 000 студентов со всей страны, в разных городах учатся, в основном конечно с приграничных с РФ областей. Перемещения студентов периодические, в основном домой приежают на зимних и летних каникулах.
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 418
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 16:07
Для откровенно недалеких и просто для тех, кто не в курсе.
Составы, вагоны и сервис в РЖД на порядок лучше чем в вашем государстве, есть и Сапсаны, и Ласточки, и Иволги, и даже двухэтажные электрички в Шереметьево - и на них всех я периодически езжу. А год назад довелось из Астаны в Кустанай на вашем поезде проехать. Хоть вроде и фирменный, а помойка еще та. Стоит правда копейки, но больше никогда туда не сяду.
А что касательно предложения Ильяса, то оно прекрасно реализовано РЖД в сообщении между Челябинском и Магнитогорском.
Из каждого города ежедневно идут два Ласточки (утром и вечером), время в пути 4-20 и цена билета во 2 классе 975 руб и льготы 50% студентам и школьникам. Что такое Ласточка и как там внутри, любой может погуглить и посмотреть. С казахскими развалинами даже как-то сравнивать неудобно. Ну и добавлю, что между Москвой и Питером все, в основном, ездят на Сапсанах. Доезжает он за +- 4 часа, цена в районе где-то 5 тыс, но он того стоит.
Составы, вагоны и сервис в РЖД на порядок лучше чем в вашем государстве, есть и Сапсаны, и Ласточки, и Иволги, и даже двухэтажные электрички в Шереметьево - и на них всех я периодически езжу. А год назад довелось из Астаны в Кустанай на вашем поезде проехать. Хоть вроде и фирменный, а помойка еще та. Стоит правда копейки, но больше никогда туда не сяду.
А что касательно предложения Ильяса, то оно прекрасно реализовано РЖД в сообщении между Челябинском и Магнитогорском.
Из каждого города ежедневно идут два Ласточки (утром и вечером), время в пути 4-20 и цена билета во 2 классе 975 руб и льготы 50% студентам и школьникам. Что такое Ласточка и как там внутри, любой может погуглить и посмотреть. С казахскими развалинами даже как-то сравнивать неудобно. Ну и добавлю, что между Москвой и Питером все, в основном, ездят на Сапсанах. Доезжает он за +- 4 часа, цена в районе где-то 5 тыс, но он того стоит.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34021
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 17:04
Цитата:
Все таки даже современные бусы, если у нас соотношение бензин зарплата будет не как в Америке, не сконкурируют с даже гавняными вагонами, которые едут за копейки длинные расстояния по степям и пустыням.
Но на короткие в 300-400 км само то.
Не говоря уже Рудный Костанай, как они отняли у автобусов миллионные выручки в день, это примерно 3-4 миллиона в сутки и только на одной трассе, тут любой автовокзал начнет замирать, потому что нет полноценных автобусов.
А те что газели холодильники в зиму, это ни о чем.
Ж.д вокзал такая участь не ждет, страна огромная по расстоянию.
drakon:
Что, из ЖД вокзала, тоже, базар - сделаете?..
Что, из ЖД вокзала, тоже, базар - сделаете?..
Все таки даже современные бусы, если у нас соотношение бензин зарплата будет не как в Америке, не сконкурируют с даже гавняными вагонами, которые едут за копейки длинные расстояния по степям и пустыням.
Но на короткие в 300-400 км само то.
Не говоря уже Рудный Костанай, как они отняли у автобусов миллионные выручки в день, это примерно 3-4 миллиона в сутки и только на одной трассе, тут любой автовокзал начнет замирать, потому что нет полноценных автобусов.
А те что газели холодильники в зиму, это ни о чем.
Ж.д вокзал такая участь не ждет, страна огромная по расстоянию.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1145
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 17:14
А грозное око дядюшки Сэма забыли? Он только пальчиком погрозит и оставшееся закроют. Три однерки будет плакать от счастья.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 471
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 19:02
Уважаемые комментаторы, не надо хоронить, то чего ещё нет. Надо проще относится, электричка, с Костаная в Челябинск нужна, приехал на ЖД вокзал, прошел пограничный контроль, сел в поезд и через 4 часа вышел в Челябинске. А там куда дальше решайте сами.
Соответственно и обратно. Тут только два ответа: Да, это необходимо или Нет, без этого нельзя обойтись.
Соответственно и обратно. Тут только два ответа: Да, это необходимо или Нет, без этого нельзя обойтись.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9614
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 19:26
Цитата:
Если выбирать между бусом и поездом я бы всё таки на поезде поехал.
Тяжело в бусе 6-7 часов на одном месте,потом таможня,туалетов в бусе то же нет,да и не забывайте что зимой бывают морозы и метели,дороги для авто могут просто напросто закрыть.
В поезде красота, сел,чаёк заварил, покушал,в картишки можно перекинуться,можно походить, постоять,туалет хоть даже и обо....ый но всё таки всегда под боком.
[Исправлено: Добринцофф, 27.11.2023 - 19:27]
111:
А так, любой бус за тобой заедет и отвезет куда надо, да и недорого и быстро.
А так, любой бус за тобой заедет и отвезет куда надо, да и недорого и быстро.
Если выбирать между бусом и поездом я бы всё таки на поезде поехал.
Тяжело в бусе 6-7 часов на одном месте,потом таможня,туалетов в бусе то же нет,да и не забывайте что зимой бывают морозы и метели,дороги для авто могут просто напросто закрыть.
В поезде красота, сел,чаёк заварил, покушал,в картишки можно перекинуться,можно походить, постоять,туалет хоть даже и обо....ый но всё таки всегда под боком.
[Исправлено: Добринцофф, 27.11.2023 - 19:27]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13610
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 19:53
Цитата:
Добринцофф:Абсолютно верно. Я с Астаны летом не смог уехать на поезде билеты кончились. Пришлось на такси. 10000т нас 4 человека . Тесно. Сидишь ровно, не раслабится, не пукнуть) тяжело так ехать. Лучше в поезде, на втором ярусе развалился и отдыхаешь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5217
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 20:24
Цитата:
Ну да: - где то надо же ярмарки проводить, где якобы цены НИЗКИЕ.
drakon:
из ЖД вокзала, тоже, базар -
из ЖД вокзала, тоже, базар -
Ну да: - где то надо же ярмарки проводить, где якобы цены НИЗКИЕ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5217
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 20:31
Цитата:
Согласен с вами: - Им лучше КАФЕШКИ строить; бордюры - менять каждый год; ул. Абая - асфальтировать, тоже каждый год.
А, так хорошо было бы: - люблю в поезде ездить на пару суток- тук, тук - в окно уставился - на бесконечную степь смотришь; люди разные ходят, общение, разговоры о том о сём; курочка, нарезка холодная, чай; верхняя полка.
5555:
К сожалению, данное обращение не будет исполнено в ближайшем будущем
К сожалению, данное обращение не будет исполнено в ближайшем будущем
Согласен с вами: - Им лучше КАФЕШКИ строить; бордюры - менять каждый год; ул. Абая - асфальтировать, тоже каждый год.
А, так хорошо было бы: - люблю в поезде ездить на пару суток- тук, тук - в окно уставился - на бесконечную степь смотришь; люди разные ходят, общение, разговоры о том о сём; курочка, нарезка холодная, чай; верхняя полка.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3174
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 20:40
Цитата:
Автор, учи матчасть. Участок от Кустаная до Золотой сопки не электрифицирован. Следовательно электрички уже быть не может. Участок этот однопутный малозагруженный, поэтому никто его электрифицировать не будет. Экономически не выгодно.
Ильяс:
электричка, с Костаная в Челябинск нужна, приехал на ЖД вокзал
электричка, с Костаная в Челябинск нужна, приехал на ЖД вокзал
Автор, учи матчасть. Участок от Кустаная до Золотой сопки не электрифицирован. Следовательно электрички уже быть не может. Участок этот однопутный малозагруженный, поэтому никто его электрифицировать не будет. Экономически не выгодно.
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 418
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 21:48
Цитата:
Да не надо ничего электрифицировать. Все уже давно придумано и реализовано в РЖД. Как по вашему ходят Ласточки от Питера до Пскова или от Москвы до Иванова, где половина пути без электричества? Остановка на 15 минут в Луге или Владимире, где ее цепляют к современному тепловозу и он летит дальше не хуже электровоза
юля елиссева:
Ильяс: электричка, с Костаная в Челябинск нужна, приехал на ЖД вокзал Автор, учи матчасть. Участок от Кустаная до Золотой сопки не электрифицирован. Следовательно электрички уже быть не может. Участок этот однопутный малозагруженный, поэтому никто его электрифицировать не будет. Экономически не выгодно.
Ильяс: электричка, с Костаная в Челябинск нужна, приехал на ЖД вокзал Автор, учи матчасть. Участок от Кустаная до Золотой сопки не электрифицирован. Следовательно электрички уже быть не может. Участок этот однопутный малозагруженный, поэтому никто его электрифицировать не будет. Экономически не выгодно.
Да не надо ничего электрифицировать. Все уже давно придумано и реализовано в РЖД. Как по вашему ходят Ласточки от Питера до Пскова или от Москвы до Иванова, где половина пути без электричества? Остановка на 15 минут в Луге или Владимире, где ее цепляют к современному тепловозу и он летит дальше не хуже электровоза
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9102
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 21:48
Цитата:
----Сделают ,чуть погодя.
drakon:
Что, из ЖД вокзала, тоже, базар - сделаете?...
Что, из ЖД вокзала, тоже, базар - сделаете?...
----Сделают ,чуть погодя.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 325
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 22:15
паровоз конечно лучше. уж хотя бы только тем что кратно безопаснее чем эти невнятные микроавтобусы с такими же водителями. но нужно понимать что людям у нас класть на безопасность болт с левой двухзаходной резьбой. а потому будет ли спрос на железнодорожное сообщение даже в формате скоростной электрички с описанной процедурой пограничного контроля - скорее всего в достаточном количестве, нет.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1156
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 22:22
Комментарий проходит проверку.
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