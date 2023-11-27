Re: С 1 января на ряд авто обяжут клеить новый знак в Казахстане

Отправлено: - 17:58

Цитата://"Переоборудование на газ не всегда проводится с соблюдением всех требований безопасности.//



Казахское правительство, даже ж..у не хочет поднимать что бы заниматься своим делом, им легче написать типа "не пущать" и все дела. Проверьте все пункты по установке этого ГБО и если нет ЛИЦЕНЗИИ, о наложите штраф и закройте.

И этого не хотят делать: - им легче на законопослушных граждан действовать и лоббировать интересы нефтянных магнатов, потому что потребление бензина снизилось из-за перевода многих авто на автогаз.

Если я устанавливал ГБО на современном оборудовании и в официальном салоне и периодически во время прохождения очередного ТО, у меня в обязательном порядке проводят и ТО по обслуживанию этого ГБО с обязательной проверкой на предмет утечки газа в подающей магистрали с выдачей чека и талона.

И у меня даже запаха газа не ощущается ни в машине ни вокруг.