Re: «Мошенники» отражают реальность. Как влияют на сериал долгая...

Отправлено: - 12:58

Сериал в познавательных целях можно посмотреть, но меня поразил сплошной мат в фильме. Неужели, чтобы было как в жизни нужен мат?! Матерятся все, женщины в их числе. У нас какая-то цензура вообще осталась или все дозволено? Здесь пишут, к операторской работе претензий нет, а я бы поставил наоборот - большой минус. Зачем софиты ставить сзади актеров и на экране темное пятно лиц героев? Освещение никудышное.