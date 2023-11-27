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≡ Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48063
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:02
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Обращаюсь к вам, по следующему вопросу: Костанайская область граничит с Челябинской областью Российской Федерации. Областные центры разделяют 320 км и 2 пограничных перехода. Пассажиропоток между двумя городами очень большой, но кроме автобусного сообщения и частных перевозчиков, перевозящих пассажиров по трассе между двумя городами, отсутствует железнодорожное и авиасообщение.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1966
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:02
#1
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Редакция "НГ" поддерживает обсуждение этой темы на нашем сайте.
Но петиции все-таки лучше подписывать на специализированных площадках. Например здесь
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
364
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:31
#2
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К сожалению, данное обращение не будет исполнено в ближайшем будущем. Т.к без субсидирования данное направление будет убыточным. 2-3 вагона таскать 2 раза в день туда сюда на дизельном топливе очень дорого выйдет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13609
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:44
#3
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Цитата:
благоприятно скажется на развитии туризма, обмена опытом и знаниями и взаимовыгодного общения между двумя дружественными городами и странами.

Наши власти не поддержат вашу затею. Щас наооборот они стараются ещё дальше отделится от России. Тем более вы упомянули студентов. Они скажут : ну и скатертью им дорога, чемодан и вперёд валите из страны.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6480
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:49
#4
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Совсем недавно ходили куча поездов: #39Алматы -ленинград,#72астана-москва, Караганда -минск,до Троицка, до Челябинска. Куда девались, не поверю что убыточные были, всегда полные ходили
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
364
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 10:54
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
не поверю что убыточные были

Раньше насколько я знаю их субсидировали. Теперь нет. К примеру Купе на поезде Екатеринбург Астана стоит 13,5 тыс рублей т.е. 67 500 тенге (по курсу 5). Логично что люди за 15 тыс. доезжают до Костаная и потом еще за 6 тыс. до Астаны.... (итого 21 тыс)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3173
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 11:00
#6
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Цитата:

ориентировочное время в пути от вокзала до вокзала 4 часа.

Даже без остановок нереально за такое время. По нашей территории от Кустаная до Кайрака однопутный участок со старым полотном. Там больше 40-50 км в час поезда не едут.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
143
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 11:10
#7
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Несколько лет назад при капремонта улицы Чкалова установили остановки. До сих пор автобус не ходит. Причина не понятна. Если планировали и сделали значит была необходимость. А она действительно есть. Так что думаю решить насчёт поезда это уже из области фантастики . Когда нужно людям а не бизнесу вопрос трудно решается
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1864
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 14:13
#8
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Цитата:
сайлау курманов:

Такого пассажиропотока, как раньше, уже не будет. Многие из тех, кто ездил, перебрались в Россию на постоянное место жительства, и с Казахстаном их уже ничего не связывает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34018
Re: Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 14:21
#9
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Цитата:
В связи с чем, я Самуратов Ильяс, написал год назад - письмо Акиму Костанайской области Аксакалову Кумару Иргибаевичу, о запуске железнодорожного сообщение между городами Костанай и Челябинск, обращение было проигнорировано. В октябре 2023 года, с той же просьбой я обратился к Губернатору Челябинской области Текслеру Алексею Леонидовичу, данный запрос находится на рассмотрении в РЖД.


Даже если представить, что это не полное вранье, хотя без доказательств именно выходит как оно самое, то почему кто то должен создавать петицию?
Или статейка тут поставлена просто ради понтов?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34018
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 14:28
#10
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А так, любой бус за тобой заедет и отвезет куда надо, да и недорого и быстро.
Для начала нужно бороться с бомбилами, расстреливать что ли, у владельцев нашего автовокзала не получилось.
Потому уничтожили и продали его, точно так же с поездами

[Исправлено: 111, 27.11.2023 - 14:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34018
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 14:37
#11
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А вагоны в откровенном гав..не как говорится, может и понравятся каким нибудь нищим участникам СВО, которые привыкли так жить, но уж точно не адекватным людям.
И да, охота на мигрантов и россиян, которые только сделали гражданство России и просто так бегут оттуда, усилится, за теми которые не хотят убивать, так кто сядет в этот грязный и вонючий вагон?
Извините, других вагонов и поездов нет..
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4707
Дорогая редакция и читатели Нашей Газеты
Отправлено: 27.11.23 - 15:04
#12
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Цитата:
111:
А вагоны в откровенном гав..не как говорится, может и понравятся каким нибудь нищим участникам СВО, которые привыкли так жить, но уж точно не адекватным людям.


Так, тут на форуме один сказочный герой, со слов, якобы из супер современного города, вроде ник у него был Буратино, говорил, что у них дивные Сапсаны, Тальго и. т. д. имеются, фото неоднократно выкладывал.

Прошу прощения, не Буратино, ошибся. В лесу обитает, тоже сказочный герой.
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