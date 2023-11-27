НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пьяный водитель притворялся пассажиром в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48063
Пьяный водитель притворялся пассажиром в Костанайской области
Отправлено: 27.11.23 - 10:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области лишенный водительских прав пьяный автолюбитель, когда его остановили полицейские, притворился пассажиром. Факт, что мужчина находился в салоне авто один, нарушителя не смутил.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13609
Re: Пьяный водитель притворялся пассажиром в Костанайской...
Отправлено: 27.11.23 - 10:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чел просто фанат камеди , пересмотрел шоу ХБ где Батруха останавливает пьяного Гарика пьяного и тот пересаживается на пасажирское сиденье.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1509
Re: Пьяный водитель притворялся пассажиром в Костанайской...
Отправлено: 27.11.23 - 11:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Чел просто фанат камеди ,

Это чел с самодуровки, с рождения фанат настойки боярышника !
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS