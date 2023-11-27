Отправлено: - 14:21

В связи с чем, я Самуратов Ильяс, написал год назад - письмо Акиму Костанайской области Аксакалову Кумару Иргибаевичу, о запуске железнодорожного сообщение между городами Костанай и Челябинск, обращение было проигнорировано. В октябре 2023 года, с той же просьбой я обратился к Губернатору Челябинской области Текслеру Алексею Леонидовичу, данный запрос находится на рассмотрении в РЖД.

Цитата:Даже если представить, что это не полное вранье, хотя без доказательств именно выходит как оно самое, то почему кто то должен создавать петицию?Или статейка тут поставлена просто ради понтов?