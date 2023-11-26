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≡ «Мошенники» отражают реальность. Как влияют на сериал долгая композиция и демонический злодей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48063
«Мошенники» отражают реальность. Как влияют на сериал долгая композиция и демонический злодей
Отправлено: 26.11.23 - 22:58
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В число плюсов сериала нужно внести важную тему, которую он раскрывает. Мошенничество в Казахстане расцветает пышным светом. Наверно, нет ни одного человека в стране, которому бы не позвонили из банка, некой фирмы или суровый прокурор из другого города.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1075
Re: «Мошенники» отражают реальность. Как влияют на сериал долгая...
Отправлено: 26.11.23 - 22:58
#1
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"Мошенничество в Казахстане расцветает пышным светом."
...
Не светом, а цветом.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1323
Re: «Мошенники» отражают реальность. Как влияют на сериал долгая...
Отправлено: 27.11.23 - 09:37
#2
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Безусловно Рустем красавчик как актёр,но как режиссер пока слабоват. Слишком растянули и много "воды". Идея и сюжет отличные,но раскрыли слабовато. Но глянуть можно,особенно понравились 1я и последняя серии. Сериал "Саке" получше.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1965
Re: «Мошенники» отражают реальность. Как влияют на сериал долгая...
Отправлено: 27.11.23 - 09:38
#3
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Цитата:
Skeptic:
Не светом, а цветом.

Исправил. Спасибо
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