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Кумар Аксакалов рассказал в каких случаях можно снять его запрет на точечную застройку в центре Костаная
Кумар Аксакалов рассказал в каких случаях можно снять его запрет на точечную застройку в центре Костаная
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