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≡ Кумар Аксакалов рассказал в каких случаях можно снять его запрет на точечную застройку в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48061
Кумар Аксакалов рассказал в каких случаях можно снять его запрет на точечную застройку в центре Костаная
Отправлено: 26.11.23 - 20:02
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Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ запретил точеченую застройку областного центра 3 октября и дал поручение проверить уже выданные АПЗ. 24 ноября глава региона, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в службе центральных коммуникаций, сообщил, что запрет можно и снять, при соблюдении определенных условий.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
468
Re: Кумар Аксакалов рассказал в каких случаях можно снять его...
Отправлено: 26.11.23 - 20:02
#1
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Потом окажется, что Кумар ничего не предлагал, и вообще город в компетенции Марата, и виноват начальник архитектуры, но он уже уволен и переехал в Дубай.
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