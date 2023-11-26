Отправлено: - 19:13





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50672 играет с вами на детской площадке (если она адекватная)Источник:

Цитата:во-первых, как я могу определить адекватность собаки? или как заявитель этого утверждения может её определить? по внутренним ощущениям?во-вторых, если собака играет со мной на детской площадке то пусть идёт она в пень. (тут правда большой вопрос с чего бы мне торчать на детской площадке да ещё на такой где играют собаки). потому что я не хочу чтобы собака со мной играла.и как мне этого достичь? этот глубокоуважаемый "специалист" по собакам не хочет в отдельной статье поведать последовательность действий?нет я конечно не совсем дурак и знаю как сделать так, чтобы собака не хотела "со мной играть". но это же почему-то считается не гуманным. хотя даже внутри стаи они именно так объясняют друг другу что подходить к ним не надо.так что пусть собаки живут среди тех, что считают необходимым проводить работу с населением. а среди меня им жить не надо, я вполне себе обойдусь без их общества. равно как и общества кошек, мышей, тараканов и прочих необязательных в моём месте обитания животных.