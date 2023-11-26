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≡ «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел бродячих собак и кошек в Казахстане запрещен законом. Можно - только отлов. Или это не так?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48060
«Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел бродячих собак и кошек в Казахстане запрещен законом. Можно - только отлов. Или это не так?
Отправлено: 26.11.23 - 16:40
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Почти два года в Казахстане действует Закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому службам отлова запрещено отстреливать бродячих собак и кошек. Однако жители Костанайской области регулярно сообщают о нарушении этой нормы. «НГ» попыталась разобраться в двух таких случаях.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
78
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 16:40
#1
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цитата . Собаки живут среди нас, нужно к этому привыкнуть. Вот вы так решили, а все остальные несогласные ( которых большинство) , понурив голову, должны стройными рядами принимать вашу концепцию. Или нас как раз отстреливать можно? Если собака покусает человека - возникает административная ответственность, а если человек покалечит собаку - уголовная, это так ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13607
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 17:14
#2
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Жалко Барона, красивая, добрая мордочка.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
324
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 19:13
#3
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Цитата:
играет с вами на детской площадке (если она адекватная)

Источник:

во-первых, как я могу определить адекватность собаки? или как заявитель этого утверждения может её определить? по внутренним ощущениям?
во-вторых, если собака играет со мной на детской площадке то пусть идёт она в пень. (тут правда большой вопрос с чего бы мне торчать на детской площадке да ещё на такой где играют собаки). потому что я не хочу чтобы собака со мной играла.
и как мне этого достичь? этот глубокоуважаемый "специалист" по собакам не хочет в отдельной статье поведать последовательность действий?
нет я конечно не совсем дурак и знаю как сделать так, чтобы собака не хотела "со мной играть". но это же почему-то считается не гуманным. хотя даже внутри стаи они именно так объясняют друг другу что подходить к ним не надо.
так что пусть собаки живут среди тех, что считают необходимым проводить работу с населением. а среди меня им жить не надо, я вполне себе обойдусь без их общества. равно как и общества кошек, мышей, тараканов и прочих необязательных в моём месте обитания животных.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
78
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 19:33
#4
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Цитата:
Карачун:
среди меня им жить не надо, я вполне себе обойдусь без их общества. равно как и общества кошек, мышей, тараканов и прочих необязательных в моём месте обитания животных.

Точно по Маяковскому - " Вот лозунг мой и солнца ! " Отлично сказано и аргументировано ! А то прямо Окна Овертона - привыкайте, что вас едят !
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5214
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 20:06
#5
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Бродячих собак нужно: - УБИВАТЬ, УБИВАТЬ и ещё раз УБИВАТЬ.
Лично я в деревне- если ружьё под рукой и при случае, по просьбе людей -бродячих собак ПРИСТРЕЛИВАЮ.
И никто- ни акимат, ни люди - против ничего не говорят, наоборот - говорят что правильно делаю, потому что завтра-послезавтра они могут покусать их и их детей, погрызть домашную птицу: - я же тех собак чьи на привязи и дома и при хозяевах не трогаю.
В деревне с этим попроще:- народ попонятливей, без лишних сантиментов и жалости и пожёстче к бродячим собакам и кошкам.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
78
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 20:33
#6
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Нас просто загоняют в ситуацию "Black Lives Matter ",только чуть иначе Dog Lives Matter, скоро будем лапы собакам целовать и просить прощения
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