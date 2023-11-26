Сразу скажу, что средняя зарплата в нашей стране ни о чём не говорит. Например наши работники сельского хозяйства, которые кормят всех, включая министров, депутатов, акимов и всю армию чиновников, получают в среднем около 180 000 тенге в месяц. А наши народные избранники - как минимум, в 5 раз больше. Читать новость
Интересно почему только до Свердловской области? Их везде в России много, и в Москве встречал, причём давно уже и в Челябинской области огуречными теплицами занимались.Кто то туристом , кто то работает, ни у одного ни рогов , ни раздвоенных копыт не видел. Японцы Рокфеллер-центром в Нью Йорке владею или владели,никто там не кричит о продаже Родины. Мир давно уже глобален, мы же не называем Африку вторым Китаем. Хотя китайцы уже практически вытеснили в Африке европейские бывшие метрополии с хлебных мест
Автор как то совсем уже принижает нынешних бинесменов. Времена "челночников" прошли, как и дешёвая рабочая сила в Китае . Шмотки дешёвые шьют теперь где нибудь в Бангладеш, а с ними безвиза у нас нет к сожалению.
saba: . Японцы Рокфеллер-центром в Нью Йорке владею или владели,никто там не кричит о продаже Родины. Мир давно уже глобален, мы же не называем Африку вторым Китаем. Хотя китайцы уже практически вытеснили в Африке европейские бывшие метрополии с хлебных мест
....в Германии да и по всей Европе дёнары или как у нас называют шаурма,всем этим делом заведуют турки или ближний восток...мир глобален..
Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать