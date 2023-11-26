НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48060
Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 11:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу скажу, что средняя зарплата в нашей стране ни о чём не говорит. Например наши работники сельского хозяйства, которые кормят всех, включая министров, депутатов, акимов и всю армию чиновников, получают в среднем около 180 000 тенге в месяц. А наши народные избранники - как минимум, в 5 раз больше.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34015
Re: Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 11:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
: «Когда придёт китаец, русский покажется, как родной отец».


Мы многонациональная страна.
Жили и с хохлами и с чеченцами и аварец у меня кореш в школе был и ингуши.
Почему автор решил, что мы ненавидим китайцев, не совсем понятно..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2837
Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 11:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Почему автор решил, что мы ненавидим китайцев, не совсем понятно..

Это не автор решил, а ваши личные умозаключения. Не нужно всё с больной головы, на здоровую перекладывать. Прочитайте статью до конца. вникните в её суть и будет всем счастье. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34015
Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 11:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Это не автор решил, а ваши личные умозаключения.

Нет, это автор так сказал.

[Исправлено: 111, 26.11.2023 - 11:21]
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3473
Re: Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 11:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно почему только до Свердловской области? Их везде в России много, и в Москве встречал, причём давно уже и в Челябинской области огуречными теплицами занимались.Кто то туристом , кто то работает, ни у одного ни рогов , ни раздвоенных копыт не видел. Японцы Рокфеллер-центром в Нью Йорке владею или владели,никто там не кричит о продаже Родины. Мир давно уже глобален, мы же не называем Африку вторым Китаем. Хотя китайцы уже практически вытеснили в Африке европейские бывшие метрополии с хлебных мест
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3473
Re: Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 11:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор как то совсем уже принижает нынешних бинесменов. Времена "челночников" прошли, как и дешёвая рабочая сила в Китае . Шмотки дешёвые шьют теперь где нибудь в Бангладеш, а с ними безвиза у нас нет к сожалению.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
468
Re: Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 11:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой папа, говорил другую пословицу:
Дружишь с русским, держи топор под подушкой.
Жизненный опыт, создал другую пословицу:
Если казах назвал тебя - брат или братишка, значит он хочет тебя обмануть.

В наше время верить нельзя никому, даже себе. Мне можно
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13607
Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 12:09
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс: Если казах назвал тебя - брат или братишка, значит он хочет тебя обмануть.
Не так. Если тебя назвали брат - значит хотят обмануть. Если тебя назвали друг - значит уже нагрели тебя) к базарным продавцам относится. :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3261
Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 12:12
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Живут только приближённые к власти и бизнес, который власть опекает./quote]



[Исправлено: Козлов я, 26.11.2023 - 12:14]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
671
Re: Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 16:09
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
. Японцы Рокфеллер-центром в Нью Йорке владею или владели,никто там не кричит о продаже Родины. Мир давно уже глобален, мы же не называем Африку вторым Китаем. Хотя китайцы уже практически вытеснили в Африке европейские бывшие метрополии с хлебных мест


....в Германии да и по всей Европе дёнары или как у нас называют шаурма,всем этим делом заведуют турки или ближний восток...мир глобален..
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3473
Re: Николай ВОРОНИН: Так средне и живём
Отправлено: 26.11.23 - 19:08
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
как у нас называют шаурма,

Шаурма, шаверма это всё в России. У нас в основном дёнер,любители чёрт те откуда за дёнером едут в Автодом.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS