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≡ «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел бродячих собак и кошек в Казахстане запрещен законом. Можно - только отлов. Или это не так?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48059
«Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел бродячих собак и кошек в Казахстане запрещен законом. Можно - только отлов. Или это не так?
Отправлено: 26.11.23 - 16:40
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Почти два года в Казахстане действует Закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому службам отлова запрещено отстреливать бродячих собак и кошек. Однако жители Костанайской области регулярно сообщают о нарушении этой нормы. «НГ» попыталась разобраться в двух таких случаях.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
76
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 16:40
#1
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цитата . Собаки живут среди нас, нужно к этому привыкнуть. Вот вы так решили, а все остальные несогласные ( которых большинство) , понурив голову, должны стройными рядами принимать вашу концепцию. Или нас как раз отстреливать можно? Если собака покусает человека - возникает административная ответственность, а если человек покалечит собаку - уголовная, это так ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13607
Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...
Отправлено: 26.11.23 - 17:14
#2
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Жалко Барона, красивая, добрая мордочка.
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