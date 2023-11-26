Re: «Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел...

Отправлено: - 16:40

цитата . Собаки живут среди нас, нужно к этому привыкнуть. Вот вы так решили, а все остальные несогласные ( которых большинство) , понурив голову, должны стройными рядами принимать вашу концепцию. Или нас как раз отстреливать можно? Если собака покусает человека - возникает административная ответственность, а если человек покалечит собаку - уголовная, это так ?