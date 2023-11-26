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«Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел бродячих собак и кошек в Казахстане запрещен законом. Можно - только отлов. Или это не так?
«Если сбились в стаю более трех особей...» - Отстрел бродячих собак и кошек в Казахстане запрещен законом. Можно - только отлов. Или это не так?
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