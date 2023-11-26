Отправлено: - 12:09

Ильяс: Если казах назвал тебя - брат или братишка, значит он хочет тебя обмануть.

Цитата:Не так. Если тебя назвали брат - значит хотят обмануть. Если тебя назвали друг - значит уже нагрели тебя) к базарным продавцам относится.