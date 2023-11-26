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≡ Кто они, серые кардиналы Костанайской области? Без аграриев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48059
Кто они, серые кардиналы Костанайской области? Без аграриев
Отправлено: 26.11.23 - 14:35
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В рейтинг вошли: Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение (ССГПО), ТОО «Арай-Холдинг», ТОО «БК-Строй», АО «Баян-Сулу», АО «Группа компаний Аллюр» и АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «ЦУМ» ТОО Arcada.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6479
Re: Кто они, серые кардиналы Костанайской области? Без аграриев
Отправлено: 26.11.23 - 14:35
#1
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Извините, а в чём прикол или вопрос, перечислил известную всем информацию и что дальше?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3261
Кто они, серые кардиналы Костанайской области? Без аграриев
Отправлено: 26.11.23 - 15:45
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
перечислил известную всем информацию и что дальше?


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