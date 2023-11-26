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≡ Долгое ожидание и ненадежный график - Как жители Костаная оценивают качество работы городских автобусов - плюсы и минусы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48059
Долгое ожидание и ненадежный график - Как жители Костаная оценивают качество работы городских автобусов - плюсы и минусы
Отправлено: 26.11.23 - 14:26
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Эта публикация адресована акимату Костаная, а также хозяевам компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками. С надеждой, что они учтут мнение людей. Одни - потому что в природе бизнеса работать, чтобы продать больше услуг, привлечь больше клиентов. Вторые обязаны создавать горожанам комфортное и безопасное передвижение.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6479
Re: Долгое ожидание и ненадежный график - Как жители Костаная...
Отправлено: 26.11.23 - 14:26
#1
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По своему опыту скажу (в одно время перевозками занимался) есть маршруты рентабельные и не очень. Например, у нас в Рудном 14 маршрут один из не очень прибыльных,взяли частники и наладили. Теперь люди уверены что дождутся и очень довольны. Лучше несколько конкретных и удачных, чем много и плохих. Вот по мира так и не получилось наладить, потому что маршрут пустой, хотя есть остановки и дороги хорошие
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