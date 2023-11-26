Re: Долгое ожидание и ненадежный график - Как жители Костаная...

Отправлено: - 14:26

По своему опыту скажу (в одно время перевозками занимался) есть маршруты рентабельные и не очень. Например, у нас в Рудном 14 маршрут один из не очень прибыльных,взяли частники и наладили. Теперь люди уверены что дождутся и очень довольны. Лучше несколько конкретных и удачных, чем много и плохих. Вот по мира так и не получилось наладить, потому что маршрут пустой, хотя есть остановки и дороги хорошие