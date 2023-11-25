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≡ Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48058
Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
Отправлено: 25.11.23 - 18:49
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На одной из осенних ярмарок в Костанае спросом пользовалась мука первого сорта, которую продавец рекомендовал как «отлежанную, из прошлогоднего зерна». И добавлял к своей рекламе: «Берите мешок, в этом году «вышка» (высший сорт - «НГ») будет хуже второго сорта, спросите мельников, что им сейчас везут». Спросили. На вопросы «НГ» о рисках переработки зерна нового урожая согласился ответить директор ТОО «Қазақ ұны», член международной ассоциации мукомолов IAOM Кумар КОЗЫБАЕВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13606
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 25.11.23 - 18:49
#1
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Интереснно почему современные дети не грызут края у хлеба как мы в детстве. Эти корочки по краю были безумно вкусные). Че хлеб стал другим или дети зажрались?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34006
Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
Отправлено: 25.11.23 - 18:52
#2
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Цитата:
Vit:
Интереснно почему современные дети не грызут края у хлеба как мы в детстве. Эти

Да грызут и еще как, у нас во дворе целый день на улице летом, не загонишь, хлеб из дома выносят и грызут, кто то баурсаки или булочку дает, печеньки, и они там все бегают друг за дружкой и просят хлеб, и богачи и из бедных семей, одинаково.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
670
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 25.11.23 - 19:52
#3
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......пойду в магазин за молоком и хлебом от моего дома магазин был максимум 1км сьем четверть булки и литр молока выпью почти хлеб был как хлеб и в затоболовку ездили специально за хлебом за раз можно было буханку проглотить...
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
77
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 25.11.23 - 20:58
#4
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Всё он красиво изложил , остаётся задать вопрос по Райкину : " Я вас последний раз спрашиваю, кто пуговицы пришивал"? А если конкретно-почему конечный продукт из дешёвого российского зерна плюс проросшей пшеницы дорожает день изо дня? На днях был разговор у нас в Костанае с рабочими (подрядчики) с югов - кызылординцы и шымкентцы, так они удивляются: "Мы думали у вас хлеб вообще даром, вы же житница страны..У нас (на югах), самый дорогой хлеб -95 тенге." Недавно этот же вопрос подымался в кулуарах правительства, как так происходит,что хлеб в Узбекистане (из казахстанского зерна, но молют сами) намного дешевле чем в Казахстане?? Плачут за рынки сбыта крохоборы ненасытные , а с собственных граждан дерут последнюю копейку..Снизьте свою маржу и будет вам счастье и рынки сбыта!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
670
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 26.11.23 - 00:40
#5
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Цитата:
Лесовик:
Плачут за рынки сбыта крохоборы ненасытные , а с собственных граждан дерут последнюю копейку..Снизьте свою маржу и будет вам счастье и рынки сбыта!

....немогут барыги снизить цену .....жаба давит..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
670
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 26.11.23 - 01:57
#6
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1337
Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
Отправлено: 26.11.23 - 12:33
#7
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Цитата:
Лесовик:
как так происходит,что хлеб в Узбекистане (из казахстанского зерна, но молют сами) намного дешевле чем в Казахстане??


Потому что есть крупные фермеры (латифундисты), которые и продавливают запреты на импорт зерна.

К примеру, фуражное зерно из России стоит ~65 тыщ за тонну. Наши с месяц назад требовали (!) скупить у них неклассное зерно (отходы для скота и птицы) по 120 или 130 тыщ за тонну.

И правительство идёт у них на поводу. А это в свою очередь приведёт к росту цен не только на муку-хлеб-макароны, но и на яйца, мясо (корм вдвое дороже), а также все альтернативы им из-за повышенного спроса: другие крупы, грибы, какие-то овощи.

По-хорошему, такая ситуация должна бы убрать нерадивых фермеров из отрасли (которые не умеют выращивать эффективно), вынудить их продать часть земли и тем самым привести в отрасль новых людей, которые будут её развивать. Так это работает в свободной экономике. Но у нас как обычно "своих" будут субсидировать на миллиарды за счёт бюджета и высоких цен для населения.

[Исправлено: Тот самый, 26.11.2023 - 12:38]
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