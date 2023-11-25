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Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48058
Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
Отправлено: 25.11.23 - 18:49
На одной из осенних ярмарок в Костанае спросом пользовалась мука первого сорта, которую продавец рекомендовал как «отлежанную, из прошлогоднего зерна». И добавлял к своей рекламе: «Берите мешок, в этом году «вышка» (высший сорт - «НГ») будет хуже второго сорта, спросите мельников, что им сейчас везут». Спросили. На вопросы «НГ» о рисках переработки зерна нового урожая согласился ответить директор ТОО «Қазақ ұны», член международной ассоциации мукомолов IAOM Кумар КОЗЫБАЕВ.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13606
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 25.11.23 - 18:49
Интереснно почему современные дети не грызут края у хлеба как мы в детстве. Эти корочки по краю были безумно вкусные). Че хлеб стал другим или дети зажрались?)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34006
Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
Отправлено: 25.11.23 - 18:52
Цитата:
Да грызут и еще как, у нас во дворе целый день на улице летом, не загонишь, хлеб из дома выносят и грызут, кто то баурсаки или булочку дает, печеньки, и они там все бегают друг за дружкой и просят хлеб, и богачи и из бедных семей, одинаково.
Vit:
Интереснно почему современные дети не грызут края у хлеба как мы в детстве. Эти
Интереснно почему современные дети не грызут края у хлеба как мы в детстве. Эти
Да грызут и еще как, у нас во дворе целый день на улице летом, не загонишь, хлеб из дома выносят и грызут, кто то баурсаки или булочку дает, печеньки, и они там все бегают друг за дружкой и просят хлеб, и богачи и из бедных семей, одинаково.
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 25.11.23 - 19:52
......пойду в магазин за молоком и хлебом от моего дома магазин был максимум 1км сьем четверть булки и литр молока выпью почти хлеб был как хлеб и в затоболовку ездили специально за хлебом за раз можно было буханку проглотить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 77
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 25.11.23 - 20:58
Всё он красиво изложил , остаётся задать вопрос по Райкину : " Я вас последний раз спрашиваю, кто пуговицы пришивал"? А если конкретно-почему конечный продукт из дешёвого российского зерна плюс проросшей пшеницы дорожает день изо дня? На днях был разговор у нас в Костанае с рабочими (подрядчики) с югов - кызылординцы и шымкентцы, так они удивляются: "Мы думали у вас хлеб вообще даром, вы же житница страны..У нас (на югах), самый дорогой хлеб -95 тенге." Недавно этот же вопрос подымался в кулуарах правительства, как так происходит,что хлеб в Узбекистане (из казахстанского зерна, но молют сами) намного дешевле чем в Казахстане?? Плачут за рынки сбыта крохоборы ненасытные , а с собственных граждан дерут последнюю копейку..Снизьте свою маржу и будет вам счастье и рынки сбыта!
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 26.11.23 - 00:40
Цитата:
....немогут барыги снизить цену .....жаба давит..
Лесовик:
Плачут за рынки сбыта крохоборы ненасытные , а с собственных граждан дерут последнюю копейку..Снизьте свою маржу и будет вам счастье и рынки сбыта!
Плачут за рынки сбыта крохоборы ненасытные , а с собственных граждан дерут последнюю копейку..Снизьте свою маржу и будет вам счастье и рынки сбыта!
....немогут барыги снизить цену .....жаба давит..
Re: Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о...
Отправлено: 26.11.23 - 01:57
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1337
Перемелется - мука будет. Какая? - Слухи и реальность о качестве сырья, из которого для нас пекут хлеб
Отправлено: 26.11.23 - 12:33
Цитата:
Потому что есть крупные фермеры (латифундисты), которые и продавливают запреты на импорт зерна.
К примеру, фуражное зерно из России стоит ~65 тыщ за тонну. Наши с месяц назад требовали (!) скупить у них неклассное зерно (отходы для скота и птицы) по 120 или 130 тыщ за тонну.
И правительство идёт у них на поводу. А это в свою очередь приведёт к росту цен не только на муку-хлеб-макароны, но и на яйца, мясо (корм вдвое дороже), а также все альтернативы им из-за повышенного спроса: другие крупы, грибы, какие-то овощи.
По-хорошему, такая ситуация должна бы убрать нерадивых фермеров из отрасли (которые не умеют выращивать эффективно), вынудить их продать часть земли и тем самым привести в отрасль новых людей, которые будут её развивать. Так это работает в свободной экономике. Но у нас как обычно "своих" будут субсидировать на миллиарды за счёт бюджета и высоких цен для населения.
[Исправлено: Тот самый, 26.11.2023 - 12:38]
Лесовик:
как так происходит,что хлеб в Узбекистане (из казахстанского зерна, но молют сами) намного дешевле чем в Казахстане??
как так происходит,что хлеб в Узбекистане (из казахстанского зерна, но молют сами) намного дешевле чем в Казахстане??
Потому что есть крупные фермеры (латифундисты), которые и продавливают запреты на импорт зерна.
К примеру, фуражное зерно из России стоит ~65 тыщ за тонну. Наши с месяц назад требовали (!) скупить у них неклассное зерно (отходы для скота и птицы) по 120 или 130 тыщ за тонну.
И правительство идёт у них на поводу. А это в свою очередь приведёт к росту цен не только на муку-хлеб-макароны, но и на яйца, мясо (корм вдвое дороже), а также все альтернативы им из-за повышенного спроса: другие крупы, грибы, какие-то овощи.
По-хорошему, такая ситуация должна бы убрать нерадивых фермеров из отрасли (которые не умеют выращивать эффективно), вынудить их продать часть земли и тем самым привести в отрасль новых людей, которые будут её развивать. Так это работает в свободной экономике. Но у нас как обычно "своих" будут субсидировать на миллиарды за счёт бюджета и высоких цен для населения.
[Исправлено: Тот самый, 26.11.2023 - 12:38]
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