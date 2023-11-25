Отправлено: - 12:33

Лесовик:

как так происходит,что хлеб в Узбекистане (из казахстанского зерна, но молют сами) намного дешевле чем в Казахстане??

[Исправлено: Тот самый, 26.11.2023 - 12:38]

Цитата:Потому что есть крупные фермеры (латифундисты), которые и продавливают запреты на импорт зерна.К примеру, фуражное зерно из России стоит ~65 тыщ за тонну. Наши с месяц назад требовали (!) скупить у них неклассное зерно (отходы для скота и птицы) по 120 или 130 тыщ за тонну.И правительство идёт у них на поводу. А это в свою очередь приведёт к росту цен не только на муку-хлеб-макароны, но и на яйца, мясо (корм вдвое дороже), а также все альтернативы им из-за повышенного спроса: другие крупы, грибы, какие-то овощи.По-хорошему, такая ситуация должна бы убрать нерадивых фермеров из отрасли (которые не умеют выращивать эффективно), вынудить их продать часть земли и тем самым привести в отрасль новых людей, которые будут её развивать. Так это работает в свободной экономике. Но у нас как обычно "своих" будут субсидировать на миллиарды за счёт бюджета и высоких цен для населения.