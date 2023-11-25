Отправлено: - 15:36

Рудничане ожидают, что новый аким со своей командой будет «разгребать» завалы в городском хозяйстве, которые образовались за 40

Цитата:В Рудном от акима никто ничего не ожидает.Всех волнует больше всего сам комбинат, на сколько затянется война в Украине и выдержит ли комбинат санкции, которые ввел против России.В Рудном ССГПО и есть жизнь.Не аким.