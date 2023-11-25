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Это просто ужасно, когда больные на голову людоеды, не знают что это плохо, но продолжают действовать согласно каким то своим животныи каннибалистическим инстинктам и искренне думают, что убивать и съедать себе подобных, есть хорошо..

Цитата:Да это ужасно, когда так голову сносит. Потом шлагбаумы, заборы и суды, так начинаются.