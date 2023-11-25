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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 22:30
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 23:01
Цитата:
Меня такие люди ещё больше поражают. И не угомонятся же, всё пишут бред тут всякий и пишут. Лекарств от них просто нет.
111:
Просто меня продолжают удивлять какие то гнусные люди,
Просто меня продолжают удивлять какие то гнусные люди,
Меня такие люди ещё больше поражают. И не угомонятся же, всё пишут бред тут всякий и пишут. Лекарств от них просто нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 23:09
Цитата:
Ну уйдет и уйдет!
Что тут такого?
Вы россияне, всегда в чужую постель заглядывать любите, как к Галкину например и что?
Вам от этого жить становится лучше что ли?
Гога:
Уйдет она от тебя.
Уйдет она от тебя.
Ну уйдет и уйдет!
Что тут такого?
Вы россияне, всегда в чужую постель заглядывать любите, как к Галкину например и что?
Вам от этого жить становится лучше что ли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 23:42
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 23:44
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:09
Скукота.
Может лучше поговорить о Героях России, о ком только, те что педофилы, убийцы, или просто о Господи, каннибалах и людоедах, которых через пол года после так сказать, съедения людей, помиловал лично президент России?
Блин, полтора года скажи мне это кто, я бы сказал чувак, это неправда, застрелись ап стену, ты не прав...
Но сегодня..
Это же ведь полное Безумие!
А они еще ко мне в постель заглянуть хотят при этом, россияне..
А что у них там творится то...
Даже Бог их бросил..
Как, как блин так?
Может лучше поговорить о Героях России, о ком только, те что педофилы, убийцы, или просто о Господи, каннибалах и людоедах, которых через пол года после так сказать, съедения людей, помиловал лично президент России?
Блин, полтора года скажи мне это кто, я бы сказал чувак, это неправда, застрелись ап стену, ты не прав...
Но сегодня..
Это же ведь полное Безумие!
А они еще ко мне в постель заглянуть хотят при этом, россияне..
А что у них там творится то...
Даже Бог их бросил..
Как, как блин так?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:11
Один ногу сожрал кому то живьем, другой четырех подростков и это Герои?
Блин..
Я что то не понимаю или это нормально, да?
Блин..
Я что то не понимаю или это нормально, да?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:14
И вот эти вот, кто за войну в Украине, за захват территорий и истребление всего живого там, вот эти вот людоедов и сатанистов возвели в Герои под песню Шамана, обвиняя при этом Зеленского, детишек их, которых надо топить, сжигать и тд и тп?
Блин.
Им вот это вот не стыдно?
Блин.
Им вот это вот не стыдно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:16
Вообще..
Дошло до того, что уже начали детишек попрекать, которым давали когда то бабло!
Это вообще как?
Это что такое?
Как, как такое возможно вообще?
И этих людей я знал все эти 15 лет нашего форума?
Господи, что с ними случилось?
Дошло до того, что уже начали детишек попрекать, которым давали когда то бабло!
Это вообще как?
Это что такое?
Как, как такое возможно вообще?
И этих людей я знал все эти 15 лет нашего форума?
Господи, что с ними случилось?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:16
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:20
Мда уж..
Одни вопросы.
Ответов, почему напали, зачем бомбят мирное население и уничтожают детей, которых не успели украсть, нет и не будет..
Это просто ужасно, когда больные на голову людоеды, не знают что это плохо, но продолжают действовать согласно каким то своим животныи каннибалистическим инстинктам и искренне думают, что убивать и съедать себе подобных, есть хорошо..
Одни вопросы.
Ответов, почему напали, зачем бомбят мирное население и уничтожают детей, которых не успели украсть, нет и не будет..
Это просто ужасно, когда больные на голову людоеды, не знают что это плохо, но продолжают действовать согласно каким то своим животныи каннибалистическим инстинктам и искренне думают, что убивать и съедать себе подобных, есть хорошо..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:35
Мда уж, я ещё ничего не сказал, а у некоторых уже истерика!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 00:51
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 02:25
Цитата:
Да это ужасно, когда так голову сносит. Потом шлагбаумы, заборы и суды, так начинаются.
111:
Это просто ужасно, когда больные на голову людоеды, не знают что это плохо, но продолжают действовать согласно каким то своим животныи каннибалистическим инстинктам и искренне думают, что убивать и съедать себе подобных, есть хорошо..
Это просто ужасно, когда больные на голову людоеды, не знают что это плохо, но продолжают действовать согласно каким то своим животныи каннибалистическим инстинктам и искренне думают, что убивать и съедать себе подобных, есть хорошо..
Да это ужасно, когда так голову сносит. Потом шлагбаумы, заборы и суды, так начинаются.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 322
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.11.23 - 09:43
Цитата:
Эл-починно: Как хотелось бы с такими кустанйцами пообщаться живьём, как Мартынов, Денисов.а вы бы не могли их к себе пригласить в гости, и оставить их там? наслаждаться общением с ними ежедённо сколько вам влезет.
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