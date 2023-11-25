Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю неправильно
Отправлено: 25.11.23 - 10:59
В городе явно не хватает некоего связующего звена, структуры, в обязанности которой входила бы ежедневная рутинная работа по налаживанию взаимопонимания между властью и народом. Которой бы доверяли и люди, и власть. Читать новость
Цитата//Удастся ли новому акиму оправдать ожидания рудничан?//
С какой стати ему это делать: - он что не хочет карьеры вверх- точно так же начнет с Ленина и дальше по списку. Общественная активность жителей ?? - это только пенсионерам под силу, в силу безопасности от властей. Любой работающий и здравомыслящий - не будет рисковать своим положением.
Рудничане ожидают, что новый аким со своей командой будет «разгребать» завалы в городском хозяйстве, которые образовались за 40
В Рудном от акима никто ничего не ожидает. Всех волнует больше всего сам комбинат, на сколько затянется война в Украине и выдержит ли комбинат санкции, которые ввел против России. В Рудном ССГПО и есть жизнь. Не аким.
Сдается мне, Акимы виноваты в настоящей действительности, возможно и так если судить о дальнейшей судьбе бывших чиновников. Кто на загранице, кто в тюрьме, кто-то до сих пор бьёт поклоны. Видимо изживает себя этот институт управления городом и в целом обществе. Надо власть отдать местным парламентерам, как это было сразу после революции
....две фото замечательный.... какие фото такие и управленцы в акимате у нас,они вообще не следят за качеством то что строят ремонтирую тИлькИ рапортуют туда сюда деньги а где качество нема,а деньжата народныЯ.
я сейчас уржусь! автор видел акт выполненных работ хоть раз? там этих подписей как грязи: исполнитель, тех.надзор, авторский надзор и прочая шобла. от того что в этих бумажках появится подпись архитектора,если кто-то реально верит что-то изменится, то и такой власти и такого города ему много и можно ещё хуже людей в акимы и прочие госслужбы назначать, потому что даже этого не достоин.
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