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≡ Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю неправильно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48056
Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю неправильно
Отправлено: 25.11.23 - 10:59
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В городе явно не хватает некоего связующего звена, структуры, в обязанности которой входила бы ежедневная рутинная работа по налаживанию взаимопонимания между властью и народом. Которой бы доверяли и люди, и власть.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3259
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 10:59
#1
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Цитата:
За последние 30 лет уже столько посланий, планов, программ и стратегий видели и слышали…0


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Ильяс
* Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
465
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 11:56
#2
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Хорош, уже власть ругать, стадо виновато не меньше, а порой и больше, своей безалаберностью, своим желанием спрятаться в своей каморке, а там трава не расти.

Ради всеобщего блага, не могут пожертвовать толикой своего мещанского счастья.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5213
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 12:29
#3
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Цитата//Удастся ли новому акиму оправдать ожидания рудничан?//

С какой стати ему это делать: - он что не хочет карьеры вверх- точно так же начнет с Ленина и дальше по списку.
Общественная активность жителей ?? - это только пенсионерам под силу, в силу безопасности от властей. Любой работающий и здравомыслящий - не будет рисковать своим положением.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34005
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 15:33
#4
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Автор предлагает создать министерство грубо говоря, по донесению до народа каких то посланий от власти?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34005
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 15:36
#5
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Цитата:
Рудничане ожидают, что новый аким со своей командой будет «разгребать» завалы в городском хозяйстве, которые образовались за 40 

В Рудном от акима никто ничего не ожидает.
Всех волнует больше всего сам комбинат, на сколько затянется война в Украине и выдержит ли комбинат санкции, которые ввел против России.
В Рудном ССГПО и есть жизнь.
Не аким.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6477
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 16:45
#6
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Сдается мне, Акимы виноваты в настоящей действительности, возможно и так если судить о дальнейшей судьбе бывших чиновников. Кто на загранице, кто в тюрьме, кто-то до сих пор бьёт поклоны. Видимо изживает себя этот институт управления городом и в целом обществе. Надо власть отдать местным парламентерам, как это было сразу после революции
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
670
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 25.11.23 - 22:37
#7
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Цитата:
111:
Всех волнует больше всего сам комбинат, на сколько затянется война в Украине и выдержит ли комбинат санкции, которые ввел против России. В Рудном ССГПО и есть жизнь. Не аким.

......получается наша руда больше и ненужна кроме России и Китая,яму себе выкопали и сами туда свалились. :-P :-P :-P
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
670
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 26.11.23 - 00:09
#8
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....две фото замечательный.... какие фото такие и управленцы в акимате у нас,они вообще не следят за качеством то что строят ремонтирую тИлькИ рапортуют туда сюда деньги а где качество нема,а деньжата народныЯ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2836
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 26.11.23 - 02:38
#9
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Как хотелось бы с такими кустанйцами пообщаться живьём, как Мартынов, Денисов.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
322
Re: Владимир МАРТЫНОВ: «Политику партии и правительства» понимаю...
Отправлено: 26.11.23 - 08:45
#10
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Цитата:
От подписи которого зависело бы принятие в эксплуатацию любого объекта.

Источник:

я сейчас уржусь!
автор видел акт выполненных работ хоть раз? там этих подписей как грязи: исполнитель, тех.надзор, авторский надзор и прочая шобла. от того что в этих бумажках появится подпись архитектора,если кто-то реально верит что-то изменится, то и такой власти и такого города ему много и можно ещё хуже людей в акимы и прочие госслужбы назначать, потому что даже этого не достоин.
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