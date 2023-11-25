Отправлено: - 18:52

Vit:

Интереснно почему современные дети не грызут края у хлеба как мы в детстве. Эти

Цитата:Да грызут и еще как, у нас во дворе целый день на улице летом, не загонишь, хлеб из дома выносят и грызут, кто то баурсаки или булочку дает, печеньки, и они там все бегают друг за дружкой и просят хлеб, и богачи и из бедных семей, одинаково.