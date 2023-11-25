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«Если здесь не примут, у себя приму! Я отвечаю!» - На вопрос о награждении призеров Азиады ответил министр спорта в Костанае
«Если здесь не примут, у себя приму! Я отвечаю!» - На вопрос о награждении призеров Азиады ответил министр спорта в Костанае
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