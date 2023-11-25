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≡ «Если здесь не примут, у себя приму! Я отвечаю!» - На вопрос о награждении призеров Азиады ответил министр спорта в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48055
«Если здесь не примут, у себя приму! Я отвечаю!» - На вопрос о награждении призеров Азиады ответил министр спорта в Костанае
Отправлено: 25.11.23 - 15:40
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Министр туризма и спорта РК Ермек МАРЖИКПАЕВ провел встречу с костанайцами во Дворце молодёжи в пятницу, 24 ноября. Помимо дежурной части (отчетов, планов на будущее и выступлений подготовленных заранее зрителей), были вопросы из зала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34003
«Если здесь не примут, у себя приму! Я отвечаю!» - На вопрос о награждении призеров Азиады ответил министр спорта в Костанае
Отправлено: 25.11.23 - 15:40
#1
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Цитата:
А как у нас в области отмечают призеров Азиады которая также проходит раз в 4 года и имеет огромную конкуренцию?


Ну все таки азиада, среди азиатов, и по сравнению с Олимпиадой, она менее конкурентноспособна, где ты силен не только среди азиатов, а среди африканцев, австралийцев, европейцев, американцких континентов, короче над всем миром..

[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 15:41]
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ыгрик иксов
§ ыгрик иксов
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
43
«Если здесь не примут, у себя приму! Я отвечаю!» - На вопрос о награждении призеров Азиады ответил министр спорта в Костанае
Отправлено: 25.11.23 - 22:43
#2
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По мимо поощрений призеров различных состязаний континентальных и мировых, хотел бы сказать о подготовке ребят, что мы делаем для улучшения качественного человеческого капитала и где спорт является одним из качеств? Где все эти призеры тренируются, об этом министр знает? Многие клубы не имеют специальной площадки для этого, свою труд и пот льют в подвалах или других приспособленных помещениях, так как очень мало спортивных залов. Чтобы болеть за своих на мировых аренах, нужно подготовить молодых спортсменов. Можно на пальцах пересчитать спортивные залы! Главная задача подготовить специализированные площадки для занятия спортом, отвечающие всем мировым требованиям! У нас много талантливой молодежи, нужны лишь условия и мотивация! 8-)

[Исправлено: ыгрик иксов, 25.11.2023 - 22:44]
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