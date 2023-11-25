Отправлено: - 15:40

А как у нас в области отмечают призеров Азиады которая также проходит раз в 4 года и имеет огромную конкуренцию?

[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 15:41]

Цитата:Ну все таки азиада, среди азиатов, и по сравнению с Олимпиадой, она менее конкурентноспособна, где ты силен не только среди азиатов, а среди африканцев, австралийцев, европейцев, американцких континентов, короче над всем миром..