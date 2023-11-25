Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 20:48

Хм..

Может мне хватит в личку писать и оскорблять всякими какими то словами извращенца?

Насчет детей, меня еще раз, не надо шантажировать в личках.

Шантажируйте их, этих детей, пусть отчитываются там или кланяются за деньги.

Не хотите давать, мне об этом наверно знать надо в последнюю очередь?

Зачем так опускаться до такого?