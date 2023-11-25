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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:43
Цитата:
Дед помню не разрешал своим ножом нам даже сало резать, но тетки, тогда еще молодые девчонки, резали втихушку помню.
Мы все сало ели и пельмени деликатес делали со свининой.
А на войне да, в окружении он корни всякие ел, не до свинины..
Конечно там ешь все, чтобы выжить.
ACROS:
Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: -
Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: -
Дед помню не разрешал своим ножом нам даже сало резать, но тетки, тогда еще молодые девчонки, резали втихушку помню.
Мы все сало ели и пельмени деликатес делали со свининой.
А на войне да, в окружении он корни всякие ел, не до свинины..
Конечно там ешь все, чтобы выжить.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:46
Я спросил у осени
Где моя любимая
Осень мне ОТВЕТЕЛА, проливным дождем.
Где моя любимая
Осень мне ОТВЕТЕЛА, проливным дождем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:47
Вводим новое русское слово - ОТВЕТЕЛ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:52
Ох и умора над нашими иностранцами..
Ладно, надо прогуляться то по нашему городу.
Как, ОТВЕТЕЛ нормально?
Ладно, надо прогуляться то по нашему городу.
Как, ОТВЕТЕЛ нормально?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 20:48
Хм..
Может мне хватит в личку писать и оскорблять всякими какими то словами извращенца?
Насчет детей, меня еще раз, не надо шантажировать в личках.
Шантажируйте их, этих детей, пусть отчитываются там или кланяются за деньги.
Не хотите давать, мне об этом наверно знать надо в последнюю очередь?
Зачем так опускаться до такого?
Может мне хватит в личку писать и оскорблять всякими какими то словами извращенца?
Насчет детей, меня еще раз, не надо шантажировать в личках.
Шантажируйте их, этих детей, пусть отчитываются там или кланяются за деньги.
Не хотите давать, мне об этом наверно знать надо в последнюю очередь?
Зачем так опускаться до такого?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 20:53
Цитата:
ой и хто обидел в этот раз, нашего грамотея!
111:
Хм.. Может мне хватит в личку писать и оскорблять всякими какими то словами извращенца?
Хм.. Может мне хватит в личку писать и оскорблять всякими какими то словами извращенца?
ой и хто обидел в этот раз, нашего грамотея!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 21:13
Цитата:
Да не обидел нет.
Просто вижу, идет откровенный шантаж больными детьми.
Что очень низко..
Ну и подловато конечно по отношению к ним.
Только вот я причем?
Мне на что обижаться, если ты ИХ тыкаешь деньгами?
Я у тебя денег для них не прошу и никогда не просил
[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 21:14]
Эл-починно:
ой и хто обидел в этот раз, нашего грамотея!
ой и хто обидел в этот раз, нашего грамотея!
Да не обидел нет.
Просто вижу, идет откровенный шантаж больными детьми.
Что очень низко..
Ну и подловато конечно по отношению к ним.
Только вот я причем?
Мне на что обижаться, если ты ИХ тыкаешь деньгами?
Я у тебя денег для них не прошу и никогда не просил
[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 21:14]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 21:21
Цитата:
Ну тогда к чему весь сыр бор?
111:
Да не обидел нет.
Да не обидел нет.
Ну тогда к чему весь сыр бор?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 21:52
Цитата:
-------Уйдет она от тебя.
111:
Где моя любимая
Где моя любимая
-------Уйдет она от тебя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 21:55
Цитата:
----Так напиши ему в личку !!!! слабо????
111:
у а пока этот изверг, объявивший год семьи,
у а пока этот изверг, объявивший год семьи,
----Так напиши ему в личку !!!! слабо????
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 22:16
Цитата:
Просто меня продолжают удивлять какие то гнусные люди, которые сперва дают деньги сами в своем уме каким то больным детям, потом их же начинают попрекать этим..
Так, размышление вслух..
Эл-починно:
Ну тогда к чему весь сыр бор?
Ну тогда к чему весь сыр бор?
Просто меня продолжают удивлять какие то гнусные люди, которые сперва дают деньги сами в своем уме каким то больным детям, потом их же начинают попрекать этим..
Так, размышление вслух..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 22:18
Цитата:
Ога.
В НГ..
Ну ты даешь..
Гога:
Так напиши ему в личку !!!!
Так напиши ему в личку !!!!
Ога.
В НГ..
Ну ты даешь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 22:22
И вообще согласен с теми людьми уже, что надо запретить финансирование от иностранцев, особенно наших детей.
Тут ясно к чему приведет, к митингам, к хаосу, к свержению строя в будущем..
Тут ясно к чему приведет, к митингам, к хаосу, к свержению строя в будущем..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 22:23
Вот например с этим
Цитата:
Цитата:
Филипповна: Соседняя страна правильно сделала, когда потребовала все НПО "засветить " своих финансовых покровителей, т.е. на чьи деньги и в чьих интересах они "активничают". Давно известно, что "кто девушку кормит - тот её и танцует ". И эти сведения должны быть обнародованы. Вот тогда это и будет демократия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 22:25
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