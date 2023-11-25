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"100 самолетов для 20 миллионов - мало" - Про реконструкцию аэропорта и снижение цен на авиабелеты рассказал министр транспорта РК на встрече в Костанае
"100 самолетов для 20 миллионов - мало" - Про реконструкцию аэропорта и снижение цен на авиабелеты рассказал министр транспорта РК на встрече в Костанае
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