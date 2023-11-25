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≡ "100 самолетов для 20 миллионов - мало" - Про реконструкцию аэропорта и снижение цен на авиабелеты рассказал министр транспорта РК на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48054
"100 самолетов для 20 миллионов - мало" - Про реконструкцию аэропорта и снижение цен на авиабелеты рассказал министр транспорта РК на встрече в Костанае
Отправлено: 25.11.23 - 19:57
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В этом году в костанайском аэропорту проводят масштабную реконструкцию. Корреспондент "НГ" поинтересовался - зачем тратить огромные средства, если наша воздушная гавань не пользуется большим спросом? На вопрос ответил министр Марат Карабаев.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
464
"100 самолетов для 20 миллионов - мало" - Про реконструкцию аэропорта и снижение цен на авиабелеты рассказал министр транспорта РК на встрече в Костанае
Отправлено: 25.11.23 - 19:57
#1
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Зачем увеличивать количество самолетов, когда можно запустить европейских лоукостеров, будет конкуренция, цены отрегулируются, качество улучшится. НО кто же осмелится Назарбаевские компании подвигать.

[Исправлено: Ильяс, 25.11.2023 - 19:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Re: "100 самолетов для 20 миллионов - мало" - Про...
Отправлено: 25.11.23 - 20:01
#2
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Цитата:
снижение цен на авиабелеты 

снижение цен на авиабелеты 



Мда уж..
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