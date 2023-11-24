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≡ Тема кому и что ответели
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2822
Тема кому и что ответели
Отправлено: 24.11.23 - 22:31
#1
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Восполняем пробелы, после разъяснения, тема будет удалена, но всё по порядку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2822
Тема кому и что ответели
Отправлено: 24.11.23 - 22:47
#2
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Пользователь написал в одной из тем

Цитата:
111: Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?


ему вежливо ответили -

Цитата:
Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**


Но челу показалось мало, решил повеселить всех, тем с чем он не согласен, но чего он не озвучивал, в своём вопросе. -

Цитата:
111: де задержали, ни о чем не говорит. Могли задержать даже в Африке. Это совершенно не привязка к тому, коренной ты или просто приехал по работе. Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка? То то..


Потом меня спрашивал -
Цитата:
111: Кто ответил?

Гога же и ответил

Цитата:
Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**


В общем считаю запущено тут всё 8-)

Цитата:
111: Кто ответил? Не вижу.


Он же даже очевидного не видит! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9099
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 13:19
#3
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Цитата:
Эл-починно:

----Давно уже было сказано - Чел не читатель, чел – писатель
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3259
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 14:04
#4
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Цитата:
Гога:
Чел не читатель, чел – писатель


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3687
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 14:57
#5
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Лучшее оружие - игнор и равнодушие!
Однако, некоторые пускаются в дрязги со своим "оппонентом" и становятся с ним на один уровень
Ну, и чем они лучше его?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 16:37
#6
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Ого!
Меня обсуждают!
Даже по русски грамотно не могут выразится, а уже обсуждают.

Цитата:
Тема кому и что ответели


Кстати, надо разобраться, кому все таки я задал вопрос, ну уж точно не автору.
Автору понравился мой комментарий.
Давайте искать причину, а не истерическое следствие, где начали обсуждать меня лично, а не комментарий.

[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 16:39]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2822
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 18:40
#7
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Цитата:
111:
Ого! Меня обсуждают!

Не, не тебя, а твоё отношение к форумчанам. Хотя это всё равно вряд ли к чему приведёт.
Поэтому может стоит переименовать ветку - Кого не поняли, объясните пожалуйста. Тогда возможно и закрывать не придётся. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 19:07
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Не, не тебя, а твоё отношение к форумчанам.

Ну значит меня же?
Че ты вокруг да около?
Вот так и ответЕли..
А к тем, кто поддерживает бойню украинского народа и фашизм, с чего ты взял, что у меня отношение к этим будет хорошим?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 19:14
#9
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Цитата:
Тема кому и что ответели




Корректора по русскому языку на сайте нет?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2822
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 19:47
#10
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Цитата:
111:
Корректора по русскому языку на сайте нет?

А зачем, это же свободная тема. Если я счас все твои грамматические ошибки вспоминать начну, то и страниц 10-ть не хватит. Так что хорош вздыхать и дышим ровно. Да во флуде ответил, если что. :lol:
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1112
Тема кому и что ответели
Отправлено: 25.11.23 - 20:02
#11
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Цитата:
таноми52: Лучшее оружие - игнор и равнодушие!

ЗОЛОТЫЕ слова! "Не корми тролля - он сдохнет". Кем бы этот "тролль" не был.
Всем добра!
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