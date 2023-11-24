111: Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?
ему вежливо ответили -
Цитата:
Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**
Но челу показалось мало, решил повеселить всех, тем с чем он не согласен, но чего он не озвучивал, в своём вопросе. -
Цитата:
111: де задержали, ни о чем не говорит. Могли задержать даже в Африке. Это совершенно не привязка к тому, коренной ты или просто приехал по работе. Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка? То то..
Потом меня спрашивал - Цитата:
111: Кто ответил?
Гога же и ответил
Цитата:
Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**
Ого! Меня обсуждают! Даже по русски грамотно не могут выразится, а уже обсуждают.
Цитата:
Тема кому и что ответели
Кстати, надо разобраться, кому все таки я задал вопрос, ну уж точно не автору. Автору понравился мой комментарий. Давайте искать причину, а не истерическое следствие, где начали обсуждать меня лично, а не комментарий.
Не, не тебя, а твоё отношение к форумчанам. Хотя это всё равно вряд ли к чему приведёт. Поэтому может стоит переименовать ветку - Кого не поняли, объясните пожалуйста. Тогда возможно и закрывать не придётся.
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