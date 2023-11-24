Отправлено: - 22:47

111: Интересно, в костанайской области есть активисты, или одни только провластные холопы?

Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**

111: де задержали, ни о чем не говорит. Могли задержать даже в Африке. Это совершенно не привязка к тому, коренной ты или просто приехал по работе. Если у нее и в Африке кабинет, она что, будет африканка? То то..

111: Кто ответил?

Гога: ----вы хоть читаете статьи , или сразу комменты строчите ? ---***23 ноября в Костанае силовики задержали на рабочем месте и увезли в отдел полиции члена инициативной группы по созданию партии «Алға, Қазақстан!» Сандугаш Санд-Ахмет.**

111: Кто ответил? Не вижу.

Пользователь написал в одной из темЦитата:ему вежливо ответили -Цитата:Но челу показалось мало, решил повеселить всех, тем с чем он не согласен, но чего он не озвучивал, в своём вопросе. -Цитата:Потом меня спрашивал -Цитата:Гога же и ответилЦитата:В общем считаю запущено тут всёЦитата:Он же даже очевидного не видит!