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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:46
#13831
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Сейчас, перепроверяем..
Да вы издеваетесь!...

"Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:49
#13832
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Как, как вообще так можно, сам один как в морге, да еще столько семей разрушил, пустив по миру их детей, и еще объявляет это годом семьи?
Годом покаяния и прощения надо объявить, за тех, кого убили.
Без малого 500 тысяч погибших за полтора года..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:54
#13833
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А эти..
Создали обо мне целую тему, чтоб меня обсуждать, z-патриоты, поддерживающие эту бойню..
Это вообще что?
В глаза бояться сказать, теперь за глаза обсуждают..
Им там заняться больше нечем, как мои посты по полочкам раскладывать и говорить обо мне?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:59
#13834
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Ну а пока этот изверг, объявивший год семьи, бомбит детские сады..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:02
#13835
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Охотиться за детьми украинцев, теперь у него мания


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5213
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:08
#13836
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Цитата:
Vit:
вас не кто не заставляет кушать, просто производите и продавайте в китай.


Я про то и говорю.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9613
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:08
#13837
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Цитата:
Vit:
Незнаю че все хихихают от барашка. Очень хорошее мясо.

Кстати да ,очень даже ничего так.
Я как то на шашлычке хотель купить мяса говядины сырого,что бы дома поджарить,а они продали баранину,оказывается очень вкусное мясо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:19
#13838
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Это Грамотеям, что создали ветку обо мне, делая глупейшие ошибки по русскому языку даже в Заголовке..

-Согласно этому правилу форма прошедшего времени образуется от основы неопределенной формы и суффикса "-л-" - "ответили", "ответил", с сохранением суффикса "и".
То есть, перед суффиксом "-л-" сохраняется та же гласная, что и была в основе.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2822
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:27
#13839
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Цитата:
111:
Согласно этому правилу

Молодец. русский уже считай выучил, теперь давай казахский учить! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:31
#13840
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:33
#13841
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Что за слово ОТВЕТЕЛИ?
Кто нибудь знает?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:36
#13842
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ОтветЕли..
Это как анегдот про Вовочку

— Вовочка, чем болеет крупный рогатый скот?
— Коровавирусом.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5213
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:38
#13843
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Цитата:
111:
не есть свинину, колбасу, пельмени,

Цитата:
Vit:
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину .


Кто нибудь служил в армии ? Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: - и казахи, и евреи и чеченцы и азербайджанцы и узбеки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33989
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:40
#13844
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И почетная тема среди свободных тем это тема
Про ОТВЕТЕЛИ!
Первое место!

Трам тарарам!

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2822
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:41
#13845
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Цитата:
111:
ОтветЕли..

Цитата:
ACROS:
Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: - и казахи, и евреи и чеченцы и азербайджанцы и узбеки.

Подтверждаю, в мои годы тоже все её ели.
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