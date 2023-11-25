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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:46
Сейчас, перепроверяем..
Да вы издеваетесь!...
"Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."
Да вы издеваетесь!...
"Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации."
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:49
Как, как вообще так можно, сам один как в морге, да еще столько семей разрушил, пустив по миру их детей, и еще объявляет это годом семьи?
Годом покаяния и прощения надо объявить, за тех, кого убили.
Без малого 500 тысяч погибших за полтора года..
Годом покаяния и прощения надо объявить, за тех, кого убили.
Без малого 500 тысяч погибших за полтора года..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:54
А эти..
Создали обо мне целую тему, чтоб меня обсуждать, z-патриоты, поддерживающие эту бойню..
Это вообще что?
В глаза бояться сказать, теперь за глаза обсуждают..
Им там заняться больше нечем, как мои посты по полочкам раскладывать и говорить обо мне?
Создали обо мне целую тему, чтоб меня обсуждать, z-патриоты, поддерживающие эту бойню..
Это вообще что?
В глаза бояться сказать, теперь за глаза обсуждают..
Им там заняться больше нечем, как мои посты по полочкам раскладывать и говорить обо мне?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 18:59
Ну а пока этот изверг, объявивший год семьи, бомбит детские сады..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:02
Охотиться за детьми украинцев, теперь у него мания
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5213
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:08
Цитата:
Я про то и говорю.
Vit:
вас не кто не заставляет кушать, просто производите и продавайте в китай.
вас не кто не заставляет кушать, просто производите и продавайте в китай.
Я про то и говорю.
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 9613
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:08
Цитата:
Кстати да ,очень даже ничего так.
Я как то на шашлычке хотель купить мяса говядины сырого,что бы дома поджарить,а они продали баранину,оказывается очень вкусное мясо.
Vit:
Незнаю че все хихихают от барашка. Очень хорошее мясо.
Незнаю че все хихихают от барашка. Очень хорошее мясо.
Кстати да ,очень даже ничего так.
Я как то на шашлычке хотель купить мяса говядины сырого,что бы дома поджарить,а они продали баранину,оказывается очень вкусное мясо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:19
Это Грамотеям, что создали ветку обо мне, делая глупейшие ошибки по русскому языку даже в Заголовке..
-Согласно этому правилу форма прошедшего времени образуется от основы неопределенной формы и суффикса "-л-" - "ответили", "ответил", с сохранением суффикса "и".
То есть, перед суффиксом "-л-" сохраняется та же гласная, что и была в основе.
-Согласно этому правилу форма прошедшего времени образуется от основы неопределенной формы и суффикса "-л-" - "ответили", "ответил", с сохранением суффикса "и".
То есть, перед суффиксом "-л-" сохраняется та же гласная, что и была в основе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:27
Цитата:
Молодец. русский уже считай выучил, теперь давай казахский учить!
111:
Согласно этому правилу
Согласно этому правилу
Молодец. русский уже считай выучил, теперь давай казахский учить!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:31
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:33
Что за слово ОТВЕТЕЛИ?
Кто нибудь знает?
Кто нибудь знает?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:36
ОтветЕли..
Это как анегдот про Вовочку
— Вовочка, чем болеет крупный рогатый скот?
— Коровавирусом.
Это как анегдот про Вовочку
— Вовочка, чем болеет крупный рогатый скот?
— Коровавирусом.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5213
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:38
Цитата:
Цитата:
Кто нибудь служил в армии ? Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: - и казахи, и евреи и чеченцы и азербайджанцы и узбеки.
111:
не есть свинину, колбасу, пельмени,
не есть свинину, колбасу, пельмени,
Цитата:
Vit:
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину .
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину .
Кто нибудь служил в армии ? Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: - и казахи, и евреи и чеченцы и азербайджанцы и узбеки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:40
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 19:41
Цитата:
Цитата:
Подтверждаю, в мои годы тоже все её ели.
111:
ОтветЕли..
ОтветЕли..
Цитата:
ACROS:
Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: - и казахи, и евреи и чеченцы и азербайджанцы и узбеки.
Там свинину, по крайней мере, в мои годы 1979-81 гг. ели ВСЕ: - и казахи, и евреи и чеченцы и азербайджанцы и узбеки.
Подтверждаю, в мои годы тоже все её ели.
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