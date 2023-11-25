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≡ «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48051
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 11:07
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Дом № 49 «А» по ул. Набережной (ЖК «Алпамыс») в Костанае сдали в эксплуатацию в конце декабря 2022 года. Застройщик - ТОО Alpamys Group. По словам новоселов, им обещали дом бизнес-класса с красивым фасадом, благоустройством двора и закрытой территорией. Исполнения этих планов ждут до сих пор.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33968
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 15:10
#15
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Тут пешеходная зона вообще разрушена, и это не на их территории, куда смотрят наши Уважаемые власти?
Фото от 15 сентября.
По улице приходится обходить, а там авто гоняют, тут глина по колено



[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 15:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33968
«Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом бизнес-класса обманул ожидания? В Костанае ответ на вопрос ищут уже год
Отправлено: 25.11.23 - 15:21
#16
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Цитата:
Вообще, с директором нашей компании у жильцов есть личные неприязненные моменты, по которым несколько жильцов и поднимали данные вопросы. С большинством жителей мы вели переговоры, и застройщик делал дополнительное освещение, ставил видеокамеры. И большинство жителей дома всем довольны.


Ну совсем небольшая клевета на жителей, интересно, журналист, опрашивая данного человека, проверил информацию, о неприязненных отношениях и о том, что большинство жителей счастливы?
Ему предоставили списки выходит?

Просто спрашиваю потому, что у нас был конкретный случай, когда журналист выслушав народ, потом пошел к якобы предпринимателю, который на нас нагнал клевету.
И этот "предприниматель" не жилец нашего дома и вообще не имеет к недвижимости, которую он назвал своей, никакого абсолютно отношения
А вот его слова прозвучали в СМИ..

[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 15:29]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6477
Re: «Все будет комфортно и красиво...» - Что делать, если дом...
Отправлено: 25.11.23 - 16:34
#17
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Недавно внука выписывали из роддома, закали длиннющий лимузин, надо было гостей оптом прокатить до дому. Так вот этот авто по всем центральным улицам проехал, а во дворы заехать не смог, оставил гостей далеко от подъезда и был таков! Так вот хотелось бы знать, зачем экономят землю, строили бы уже и в ширь и длину....
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