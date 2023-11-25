Отправлено: - 15:21

Вообще, с директором нашей компании у жильцов есть личные неприязненные моменты, по которым несколько жильцов и поднимали данные вопросы. С большинством жителей мы вели переговоры, и застройщик делал дополнительное освещение, ставил видеокамеры. И большинство жителей дома всем довольны.

[Исправлено: 111, 25.11.2023 - 15:29]

Цитата:Ну совсем небольшая клевета на жителей, интересно, журналист, опрашивая данного человека, проверил информацию, о неприязненных отношениях и о том, что большинство жителей счастливы?Ему предоставили списки выходит?Просто спрашиваю потому, что у нас был конкретный случай, когда журналист выслушав народ, потом пошел к якобы предпринимателю, который на нас нагнал клевету.И этот "предприниматель" не жилец нашего дома и вообще не имеет к недвижимости, которую он назвал своей, никакого абсолютно отношенияА вот его слова прозвучали в СМИ..