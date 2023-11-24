Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.11.23 - 23:31
Цитата:
Да может и разводили, может и нет. История об этом умалчивает, так же как и о тысячелетней истории Казахстана. Миру ничего неизвестно.
maxsaf:
Раньше казахи могли как-то несметные стада баранов разводить, без Минсельхоза
Раньше казахи могли как-то несметные стада баранов разводить, без Минсельхоза
Да может и разводили, может и нет. История об этом умалчивает, так же как и о тысячелетней истории Казахстана. Миру ничего неизвестно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5211
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.11.23 - 23:42
Цитата:
Цитата:
Ну да: - и со СВИНЬЯМИ проблема. В деревне их тоже некому разводить.
alex_60:
Не до разведения баранов.
Не до разведения баранов.
Цитата:
maxsaf:
казахи могли как-то несметные стада баранов разводить,
казахи могли как-то несметные стада баранов разводить,
Ну да: - и со СВИНЬЯМИ проблема. В деревне их тоже некому разводить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.11.23 - 23:47
----*Кто ответил?Не вижу.**
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21241
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 05:14
Цитата:
А зачем свинина в Азии или на ближнем востоке в несметных количествах? Это не серьезно.
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2023 - 05:17]
ACROS:
Ну да: - и со СВИНЬЯМИ проблема. В деревне их тоже некому разводить.
Ну да: - и со СВИНЬЯМИ проблема. В деревне их тоже некому разводить.
А зачем свинина в Азии или на ближнем востоке в несметных количествах? Это не серьезно.
[Исправлено: maxsaf, 25.11.2023 - 05:17]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 10:32
Незнаю че все хихихают от барашка. Очень хорошее мясо. Я даже в Москве в Котельниках брал шашлык. Мужик там обалдено готовит рёбрышки из барашка. Я знаю у нас в деревнях и русские держат по 10-15 барашков.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 10:39
Цитата:
Я один ролик видел от нац-патриота. Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину . Я в очередной раз убеждаюсь что эту страну погубят не ждуны и сепаратисты а нацпаты. Казалось вас не кто не заставляет кушать, просто производите и продавайте в китай. Там обажают свинину, кушают аж чавкают, я насмотрелся на туристов китайских. Они в магазинах России свинину сметают. У нас для производство есть ВСЁ! Зерно, отруби.
maxsaf:
А зачем свинина в Азии или на ближнем востоке в несметных количествах? Это не серьезно.
А зачем свинина в Азии или на ближнем востоке в несметных количествах? Это не серьезно.
Я один ролик видел от нац-патриота. Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину . Я в очередной раз убеждаюсь что эту страну погубят не ждуны и сепаратисты а нацпаты. Казалось вас не кто не заставляет кушать, просто производите и продавайте в китай. Там обажают свинину, кушают аж чавкают, я насмотрелся на туристов китайских. Они в магазинах России свинину сметают. У нас для производство есть ВСЁ! Зерно, отруби.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 14:49
Цитата:
Да ладно уже трещать фантастику то.
У нас что, законы Шариата как в Афгане или Иране?
Как ты себе это представляешь, не есть свинину, колбасу, пельмени, не по шариатски зарубленную курицу или того же барана, если не прочитана молитва и его не замочили чтобы пустить кровь именно на определенную сторону Света, земного шара?
Такого барана тоже никто жрать не будет.
Так что истерику мимо откладываем, и занимаемся просто логикой и мыслью..
Vit:
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину
Да ладно уже трещать фантастику то.
У нас что, законы Шариата как в Афгане или Иране?
Как ты себе это представляешь, не есть свинину, колбасу, пельмени, не по шариатски зарубленную курицу или того же барана, если не прочитана молитва и его не замочили чтобы пустить кровь именно на определенную сторону Света, земного шара?
Такого барана тоже никто жрать не будет.
Так что истерику мимо откладываем, и занимаемся просто логикой и мыслью..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 14:51
Цитата:
Мы едим только конину, шашлык свинячий любим.
Баран застывает жестко.
Vit:
Незнаю че все хихихают от барашка.
Незнаю че все хихихают от барашка.
Мы едим только конину, шашлык свинячий любим.
Баран застывает жестко.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 15:09
Цитата:
В Израиле свинина выращенная на свинофермах не только продается на внутреннем рынке но и на экспорт отправляется.
И никто не жужжит . Все свинарники оборудованы деревянными помостами .
Vit:
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину
Он кричал что нужно запретить в Казахстане производить свинину
В Израиле свинина выращенная на свинофермах не только продается на внутреннем рынке но и на экспорт отправляется.
И никто не жужжит . Все свинарники оборудованы деревянными помостами .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 15:32
Цитата:
Самые главные среди Ангелов увидели какие красивые дочери родились у сынов человеческих .
Взяли себе они их в жены , зачали и родили великих исполинов pост котоpых был в тpи тысячи локтей.
Исполины поели всё что выращивали люди и в дальнейше люди yже не могли пpокаpмливать их.
Тогда исполины обpатились пpотив самих людей, чтобы пожиpать их,но на этом они не остановились и стали есть все что движеться и птиц и зверей , есть мясо и пить их кровь .
И решил Творец тогда для исполинов создать пищевой продукт . И создал свинью мясо которой очень нравилось исполинам .
А как известно ДНК свиньи и человека совпадают едва ли не на 98 процентов.
[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:34]
[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:37]
111:
Так что истерику мимо откладываем, и занимаемся просто логикой и мыслью..
Так что истерику мимо откладываем, и занимаемся просто логикой и мыслью..
Самые главные среди Ангелов увидели какие красивые дочери родились у сынов человеческих .
Взяли себе они их в жены , зачали и родили великих исполинов pост котоpых был в тpи тысячи локтей.
Исполины поели всё что выращивали люди и в дальнейше люди yже не могли пpокаpмливать их.
Тогда исполины обpатились пpотив самих людей, чтобы пожиpать их,но на этом они не остановились и стали есть все что движеться и птиц и зверей , есть мясо и пить их кровь .
И решил Творец тогда для исполинов создать пищевой продукт . И создал свинью мясо которой очень нравилось исполинам .
А как известно ДНК свиньи и человека совпадают едва ли не на 98 процентов.
[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:34]
[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:37]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 15:47
Цитата:
Ну децкое утверждение.
Надо принять, что все таки шимпанзе, горилы, кошки, белки, какие то грызуны к человеку более близки, чем свиньи..
YESNO:
А как известно ДНК свиньи и человека совпадают едва ли не на 98 процентов.
А как известно ДНК свиньи и человека совпадают едва ли не на 98 процентов.
Ну децкое утверждение.
Надо принять, что все таки шимпанзе, горилы, кошки, белки, какие то грызуны к человеку более близки, чем свиньи..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 15:49
Собаки вон, похожи на нас, именно потому мы над ними делаем опыты, и над обезьянами.
После переносим на человекуса.
Про свиней что то мало слышал, почти ничего.
После переносим на человекуса.
Про свиней что то мало слышал, почти ничего.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 16:16
Цитата:
Лоуренс Фоссет прожил месяц с сердцем свиньи .
Китайцы вовсю занимаются экспериментами в этом направлении
Кожу свиньи успешно трансплантировали человеку с ожогами .
111:
Ну децкое утверждение
Ну децкое утверждение
Лоуренс Фоссет прожил месяц с сердцем свиньи .
Китайцы вовсю занимаются экспериментами в этом направлении
Кожу свиньи успешно трансплантировали человеку с ожогами .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.11.23 - 16:24
Цитата:
Ну ты то не путай, ДНК и какие то белки.
Из которых еще получали инсулин..
YESNO:
Лоуренс Фоссет прожил месяц с сердцем свиньи .
Лоуренс Фоссет прожил месяц с сердцем свиньи .
Ну ты то не путай, ДНК и какие то белки.
Из которых еще получали инсулин..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать