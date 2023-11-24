Отправлено: - 15:32

111:

Так что истерику мимо откладываем, и занимаемся просто логикой и мыслью..

[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:34]

[Исправлено: YESNO, 25.11.2023 - 15:37]

Цитата:Самые главные среди Ангелов увидели какие красивые дочери родились у сынов человеческих .Взяли себе они их в жены , зачали и родили великих исполинов pост котоpых был в тpи тысячи локтей.Исполины поели всё что выращивали люди и в дальнейше люди yже не могли пpокаpмливать их.Тогда исполины обpатились пpотив самих людей, чтобы пожиpать их,но на этом они не остановились и стали есть все что движеться и птиц и зверей , есть мясо и пить их кровь .И решил Творец тогда для исполинов создать пищевой продукт . И создал свинью мясо которой очень нравилось исполинам .А как известно ДНК свиньи и человека совпадают едва ли не на 98 процентов.